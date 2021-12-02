Ноябрь стал самым «урожайным» годом в продажах XPeng: планы стартапа – захват европейского рынка
Фото: cleantechnica.com
В ноябре XPeng наблюдал 54% рост поставок по отношению к октябрю – клиентам в КНР было отгружено 15 613 автомобилей. Если сравнивать эту цифру с аналогичным показателем прошлого года, то реализация электромобилей увеличилась на впечатляющие 270%.
Модельным лидером продаж в ноябре стал P7 (7839 ед., + 30% по сравнению с предыдущим месяцем), в то время как поставки модели G3 достигли цифры 5620 ед. (+54%). Замкнул тройку P5 (2154 ед.), который был запущен в сентябре этого года и начал поставляться в дилерские центры в октябре.
На только что отгремевшем автосалоне Auto Guangzhou-2021 молодой, но активно развивающийся бренд представил свою четвертую модель и одновременно первую глобальную модель - G9. Массовые поставки свежего флагманского EV-кроссовера запланированы на третий квартал следующего года. XPeng G9 – это, прежде всего, усовершенствованная электрическая архитектура X-EEA 3.0, 800-вольтная платформа SiC и интеллектуальный ADAS XPILOT 4.0.
Чтобы не отставать от растущего спроса на рынке, XPeng активно расширяет свою производственную и сбытовую сеть. К концу 2021 года компания планирует создать более 350 новых шоу-румов и более 600 станций техобслуживания.
Кроме того, XPeng объявила о своем намерении стать серьезной мировой автомобильной компанией, которая в перспективе могла бы осуществлять половину своих продаж за пределами Китая. Об этом заявил вице-президент XPeng Брайан Гу. Он, правда, не указал конкретных сроков, когда стартап рассчитывает достичь этой амбициозной цели.
Гу лишь заметил, что есть планы больше инвестировать в международные рынки в 2022 году - ожидается, что продукция компании поступит в Швецию, Данию и Нидерланды. Напомним, что XPeng уже 2 года присутствует на рынке Норвегии.
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