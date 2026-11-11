Реально ли купить новую Lada Granta с копеечным ежемесячным платежом в ноябре и какие условия скрываются за акцией дилеров?

11 ноября 2026, 12:15
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Для Granta заявлены кредитный взнос от 77 тыс. рублей и платеж от 4,5 тыс. в месяц. АвтоВАЗ также снизил цены на ряд моделей 2026 года выпуска с учетом спецпредложений. Размер выгоды зависит от модели и способа покупки.
Первоначальный взнос за Lada Granta по одной из кредитных программ начинается от 77 тыс. руб., ставка - от 0,01%. Ежемесячный платеж заявлен от 4,5 тыс. руб. Минимальная цена модели с учетом действующих предложений составляет 770 тыс. руб. На 10 ноября 2026 года официальный дилер «Питер-Лада» указывал такую цену для седана в комплектации 21904-A0-5Е3. На странице дилера также размещено предложение «Lada Выгодный» с платежом от 4,5 тыс. руб. в месяц и первоначальным взносом от 77 тыс. руб.; выгода по программе Lada Финансы заявлена в размере до 80 тыс. руб.
В ноябре АвтоВАЗ предлагает специальные условия на автомобили Lada и SKM. Машину можно купить в кредит или лизинг, действует и программа трейд-ин. По данным пресс-службы компании, скидки распространяются на все модели Lada.
Для Lada Niva Travel 2026 года выпуска минимальная цена с учетом предложений составляет 1,319 млн руб., для Lada Largus - 1,417 млн руб. Цена Lada Vesta начинается от 1,478 млн руб. Lada Aura стоит от 1,945 млн руб.
Сумма выгоды при сдаче старого автомобиля в трейд-ин варьируется от 60 тыс. до 300 тыс. руб. Для бензиновых Lada скидки по лизинговым программам составляют от 70 тыс. до 300 тыс. руб. Условия различаются по моделям.
Для коммерческого транспорта предусмотрены отдельные предложения. При покупке Lada Granta и Niva в лизинг либо по трейд-ин выгода может достигать 200 тыс. руб.; для SKM M7 указана сумма до 100 тыс. руб.
Для битопливных Lada Vesta и Largus скидка при трейд-ин достигает 200 тыс. руб., а при оформлении лизинга - 370 тыс. руб. Максимальная выгода для Lada Largus CNG 2026 года по лизинговым программам составляет 610 тыс. руб. для универсала и 730 тыс. руб. для фургона.
Цены в предложении указаны с учетом специальных условий. Размер выгоды зависит от модели и программы покупки.
Ранее АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta с мотором мощностью 132 л.с. Среди новых опций - выбор режимов езды.
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