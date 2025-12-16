Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 17:05

NSU Ro 80: как роторный двигатель изменил представление о седанах в 60-х

NSU Ro 80: как роторный двигатель изменил представление о седанах в 60-х

Легендарный NSU Ro 80: революция на колесах или провал эпохи — почему его помнят до сих пор

NSU Ro 80: как роторный двигатель изменил представление о седанах в 60-х

В конце 60-х годов появился седан, который опередил время. Его роторный мотор стал символом инноваций, но принес и немало проблем. Почему NSU Ro 80 до сих пор вызывает споры среди автолюбителей? Узнайте, как одна идея изменила целую эпоху.

В конце 60-х годов появился седан, который опередил время. Его роторный мотор стал символом инноваций, но принес и немало проблем. Почему NSU Ro 80 до сих пор вызывает споры среди автолюбителей? Узнайте, как одна идея изменила целую эпоху.

В конце 1960-х годов на европейских дорогах появился автомобиль, который сразу же привлек к себе внимание не только необычным внешним видом, но и техническими решениями. Речь идет о NSU Ro 80 - первом в мире серийном седане, оснащенном роторным двигателем. Эта модель стала настоящим вызовом для традиционного автопрома и до сих пор считается одной из самых смелых попыток внедрить инновации в массовое производство.

Роторный мотор, известный также как двигатель Ванкеля по имени изобретателя Феликса Ванкеля, сегодня ассоциируется в первую очередь с японской Mazda. Однако именно немецкая компания NSU первой рискнула поставить такой агрегат на серийный автомобиль. В то время идея казалась революционной: компактный, легкий и мощный двигатель обещал сделать Ro 80 не только быстрым, но и экономичным.

Внешне Ro 80 выделялся обтекаемым кузовом с низким капотом и большими стеклами, что придавало ему футуристичный облик. Внутри - просторный салон, продуманная эргономика и современные на тот момент решения, такие как дисковые тормоза на всех колесах и полуавтоматическая коробка передач. Все это делало автомобиль желанным для тех, кто стремился к новизне и не боялся экспериментов.

Однако за смелость пришлось заплатить высокую цену. Как сообщает autoevolution, первые владельцы Ro 80 столкнулись с массой технических проблем. Главной из них стала низкая надежность роторного двигателя: из-за конструктивных особенностей мотор быстро изнашивался, требовал частого ремонта и замены уплотнителей. Это привело к тому, что многие автомобили возвращались на завод для капитального ремонта уже через несколько десятков тысяч километров.

Несмотря на все трудности, NSU Ro 80 оставил заметный след в истории автомобилестроения. Он стал символом инженерной смелости и поиска новых решений, а его дизайн и технические идеи опередили время. Даже спустя десятилетия Ro 80 вызывает интерес у коллекционеров и ценителей необычных автомобилей. Его история - напоминание о том, что прогресс невозможен без риска и ошибок, а самые яркие инновации часто рождаются на грани провала.

Упомянутые марки: Mazda
