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6 апреля 2020, 11:13

Нулевые пошлины на электрокары начнут действовать в мае

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На официальном сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) официально опубликовали решение о временном обнулении таможенных пошлин на ввоз электрокаров. Документ вступает в силу в начале мая и будет действовать до 31 декабря 2021 года.
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Решение об обнулении ввозных пошлин на электромобили в России и других странах ЕАЭС было принято по инициативе Беларуси. Такая мера должна способствовать формированию в странах Союза рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры. Соответствующий документ был опубликован 4 апреля на сайте организации и вступает в силу через 30 дней, то есть 4 мая, сообщает портал drom.ru. Льготный период продлится до 31 декабря 2021 года.

Нулевую ввозную пошлину начнут применять по строке «отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями» (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС). Новый порядок будет распространяться как на компании, так и на физических лиц. Отметим, что пошлины обнулят только на импорт автомобилей с полностью электрической силовой установкой. Для гибридов таможенные пошлины останутся на прежнем уровне.

Нулевые ввозные пошлины на электрокары уже действовали в ЕАЭС в 2014 – 2015 годах и в 2016–2017 годах. Но существенного влияния на развитие электротранспорта и увеличение парка электромобилей они не оказали. По состоянию на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров, что составляет лишь 0,014% от общего числа легковых автомобилей в нашей стране. Львиная доля всех российских электрокаров (83%) приходится на Nissan Leaf - 5,2 тыс. экземпляров, причем большая часть «прописана» за Уралом. Второе место по популярности занимает Mitsubishi i-MiEV с показателем 328 электрокаров. Третье место у автомобилей Tesla – 410 экземпляров.

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Техосмотр в 2019 году: как и где проходить
А как вам пункт? С 8 июня 2020 года документ будут сразу формировать в единой системе (подп. «г» п. 10, ст. 1 Закона № 122-ФЗ) . Бумажный экземпляр обладатель машины может получить, в случае если попросит об этом, и никоим образом по-другому. Я, когда прочитала [URL=''https:// prostrahovanie.site/ pravila-prohozhdenija-tehnicheskogo-osmotra-transportnogo-sredstva-v-2019-godu/ ...
Daria1122
Транспортный налог
А как вам пункт? С 8 июня 2020 года документ будут сразу формировать в единой системе (подп. «г» п. 10, ст. 1 Закона № 122-ФЗ) . Бумажный экземпляр обладатель машины может получить, в случае если попросит об этом, и никоим образом по-другому. Я, когда прочитала это на https:// prostrahovanie.site/ pravila-prohozhdenija-tehnicheskogo-osmotra-transportnogo-sredstva-v-2019-godu/ ...
Daria1122
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Нулевые пошлины на электрокары начнут действовать в мае
{{material_129190}}Решение об обнулении ввозных пошлин на электромобили в России и других странах ЕАЭС было принято по инициативе Беларуси. Такая мера должна способствовать формированию в странах Союза рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры. Соответствующий документ был опубликован 4 апреля на сайте организации и вступает в силу через 30 дней, то есть 4 мая, сообщает портал drom.ru. Льготный период продлится до 31 декабря 2021 года.Нулевую ввозную пошлину начнут применять по строке «отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями» (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС). Новый порядок будет распространяться как на компании, так и на физических лиц. Отметим, что пошлины обнулят только на импорт автомобилей с полностью электрической силовой установкой. Для гибридов таможенные пошлины останутся на прежнем уровне.Нулевые ввозные пошлины на электрокары уже действовали в ЕАЭС в 2014 – 2015 годах и в 2016–2017 годах. Но существенного влияния на развитие электротранспорта и увеличение парка электромобилей они не оказали. По состоянию на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров, что составляет лишь 0,014% от общего числа легковых автомобилей в нашей стране. Львиная доля всех российских электрокаров (83%) приходится на Nissan Leaf - 5,2 тыс. экземпляров, причем большая часть «прописана» за Уралом. Второе место по популярности занимает Mitsubishi i-MiEV с показателем 328 электрокаров. Третье место у автомобилей Tesla – 410 экземпляров.
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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