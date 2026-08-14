CUBE Nuride Hybrid ONE11: Карбоновая основа, 800 Вт·ч батарея и подвеска Fox — премиальный электровелосипед для бездорожья

Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE

CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.

CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.

В сегменте приключенческих велосипедов давно не было столь заметных изменений: CUBE вывела на рынок Nuride Hybrid ONE11, который сразу привлек внимание сочетанием технологий и практичности. Модель ориентирована на тех, кто ищет универсальное решение для сложных маршрутов и длительных поездок.

Ключевая особенность - задняя подвеска с амортизатором Fox Float Rhythm, что позволяет сглаживать неровности даже на пересеченной местности. Передняя вилка Fox 34 Float AWL с ходом 100 мм дополняет картину, делая поездки более комфортными. За передачу крутящего момента отвечает трансмиссия Shimano Deore XT RD-M8200-SGS, которая известна своей надежностью и точностью переключения.

Инженеры CUBE интегрировали задний багажник IC 3.0 прямо в алюминиевый треугольник рамы, а низкопрофильная карбоновая основа скрывает внутри электропривод Bosch CX с батареей на 800 Вт⋅ч. В комплекте - дисплей Kiox 500 и компактный светодиодный пульт на руле, что упрощает контроль над всеми функциями велосипеда.

Внешний вид Nuride Hybrid ONE11 подчеркивает аккуратная прокладка кабелей, а крепление переключателя совместимо с UDH. Защита цепи входит в стандартную комплектацию, что особенно важно для тех, кто часто ездит по грязи или бездорожью.

Безопасность на маршруте обеспечивают гидравлические тормоза Shimano BR-MT420 с роторами 203 мм спереди и сзади. В паре с покрышками Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 60-622 на колесах ACID SLX 25, они дают уверенное торможение даже в сложных условиях.

Для тех, кто ценит современные технологии, предусмотрен модуль Bosch Connect с расширенными возможностями GPS - это облегчает планирование и отслеживание маршрутов. Вес велосипеда составляет 27,2 кг, а стоимость - 4649 евро, что ставит модель в премиальный сегмент.

В последние годы рынок приключенческих и туристических велосипедов активно развивается, а производители делают ставку на интеграцию электронных систем и улучшение комфорта. Например, в материале о современных автодомах отмечается, как новые технологии меняют опыт путешествий - подобные тенденции наблюдаются и в сегменте велотехники.