CUBE Nuride Hybrid ONE11: Карбоновая основа, 800 Вт·ч батарея и подвеска Fox — премиальный электровелосипед для бездорожья

14 августа 2026, 21:07
Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE
Nuride Hybrid ONE11: подвеска Fox, Bosch CX и 800 Вт⋅ч - детали нового велосипеда CUBE
CUBE Nuride Hybrid ONE11 - не просто очередная новинка, а попытка переосмыслить сегмент приключенческих велосипедов. Модель сочетает современные технологии подвески, мощную электросистему и продуманную эргономику. Важно понять, как это влияет на рынок сегодня.
В сегменте приключенческих велосипедов давно не было столь заметных изменений: CUBE вывела на рынок Nuride Hybrid ONE11, который сразу привлек внимание сочетанием технологий и практичности. Модель ориентирована на тех, кто ищет универсальное решение для сложных маршрутов и длительных поездок.
Ключевая особенность - задняя подвеска с амортизатором Fox Float Rhythm, что позволяет сглаживать неровности даже на пересеченной местности. Передняя вилка Fox 34 Float AWL с ходом 100 мм дополняет картину, делая поездки более комфортными. За передачу крутящего момента отвечает трансмиссия Shimano Deore XT RD-M8200-SGS, которая известна своей надежностью и точностью переключения.
Инженеры CUBE интегрировали задний багажник IC 3.0 прямо в алюминиевый треугольник рамы, а низкопрофильная карбоновая основа скрывает внутри электропривод Bosch CX с батареей на 800 Вт⋅ч. В комплекте - дисплей Kiox 500 и компактный светодиодный пульт на руле, что упрощает контроль над всеми функциями велосипеда.
Внешний вид Nuride Hybrid ONE11 подчеркивает аккуратная прокладка кабелей, а крепление переключателя совместимо с UDH. Защита цепи входит в стандартную комплектацию, что особенно важно для тех, кто часто ездит по грязи или бездорожью.
Безопасность на маршруте обеспечивают гидравлические тормоза Shimano BR-MT420 с роторами 203 мм спереди и сзади. В паре с покрышками Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 60-622 на колесах ACID SLX 25, они дают уверенное торможение даже в сложных условиях.
Для тех, кто ценит современные технологии, предусмотрен модуль Bosch Connect с расширенными возможностями GPS - это облегчает планирование и отслеживание маршрутов. Вес велосипеда составляет 27,2 кг, а стоимость - 4649 евро, что ставит модель в премиальный сегмент.
В последние годы рынок приключенческих и туристических велосипедов активно развивается, а производители делают ставку на интеграцию электронных систем и улучшение комфорта. Например, в материале о современных автодомах отмечается, как новые технологии меняют опыт путешествий - подобные тенденции наблюдаются и в сегменте велотехники.
Похожие материалы
-
15.08.2026, 03:06
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90 выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности, дальности и безопасности. В условиях растущего спроса на экологичный транспорт, эта модель может стать новым лидером среди городских электроскутеров в ближайшие годы.Читать далее
-
15.08.2026, 01:13
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и комфорта на южных маршрутах с 2026 года
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера. Это решение может изменить структуру пассажирских перевозок и задать новые стандарты комфорта для путешествий по России. В чем особенности новинки и почему она важна именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
15.08.2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.Читать далее
-
15.08.2026, 00:36
Minako U2 PRO: электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Городские электровелосипеды становятся все более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических стандартов. Minako U2 PRO выделяется среди конкурентов сочетанием высокой грузоподъемности, автономности и продуманной конструкции.Читать далее
-
14.08.2026, 23:01
Катамаран-амфибия Pagurus: электропикап Tesla Cybertruck на борту и дизельные двигатели
Итальянская студия Lazzarini представила уникальный катамаран-амфибию Pagurus, сочетающий возможности передвижения по воде и суше. В грузовом отсеке - Tesla Cybertruck, который можно заряжать прямо на борту. Новинка выделяется техническими решениями и ориентирована на премиальный сегмент, что особенно актуально на фоне растущего интереса к необычным яхтам.Читать далее
-
14.08.2026, 22:46
Changan CS55PLUS 4-го поколения: гибрид Blue Whale и новые стандарты в классе
Changan готовит к выходу CS55PLUS четвертого поколения с гибридной системой Blue Whale. Новинка сочетает актуальный дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов. Официальный старт продаж ожидается 18 августа.Читать далее
-
14.08.2026, 22:03
Knaus Wave 650 2022: немецкий автодом с комфортом и ценой до 1,5 млн рублей
На рынке появился автодом Knaus Wave 650 2022 года - модель, сочетающая немецкое качество, продуманный интерьер и доступную стоимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям, эта новинка может изменить подход к отдыху на колесах.Читать далее
-
14.08.2026, 20:48
Chery Fulwin T7: старт предзаказов, три версии и запас хода до 600 км
Chery Fulwin T7 выходит на китайский рынок с тремя комплектациями и запасом хода до 600 км. Новинка выделяется сочетанием технологий и практичности, а также ценой, которая может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов. В чем особенности этой модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
14.08.2026, 20:17
Ikingi M5 PRO: электроскутер с запасом хода до 45 км и скоростью до 60 км/ч
Электроскутер Ikingi M5 PRO выделяется высокой скоростью и мощным аккумулятором, что делает его актуальным для городских поездок и дальних маршрутов. Модель сочетает в себе надежность, грузоподъемность и современный дизайн, что особенно важно в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.Читать далее
-
14.08.2026, 19:59
Мопеды на дорогах: новые запреты, штрафы и правила движения в 2026 году
В 2026 году в России ужесточились требования к мопедам: запрет на велодорожки, новые штрафы и строгий контроль за соблюдением ПДД. Эти изменения затрагивают тысячи водителей и влияют на безопасность в городах. Разбираемся, что важно знать сейчас.Читать далее
Похожие материалы
-
15.08.2026, 03:06
Ninebot M90: электроскутер с запасом хода 80 км и скоростью до 52 км/ч
Ninebot M90 выходит на рынок с уникальным сочетанием мощности, дальности и безопасности. В условиях растущего спроса на экологичный транспорт, эта модель может стать новым лидером среди городских электроскутеров в ближайшие годы.Читать далее
-
15.08.2026, 01:13
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и комфорта на южных маршрутах с 2026 года
С 2026 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного размера. Это решение может изменить структуру пассажирских перевозок и задать новые стандарты комфорта для путешествий по России. В чем особенности новинки и почему она важна именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
15.08.2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.Читать далее
-
15.08.2026, 00:36
Minako U2 PRO: электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Городские электровелосипеды становятся все более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических стандартов. Minako U2 PRO выделяется среди конкурентов сочетанием высокой грузоподъемности, автономности и продуманной конструкции.Читать далее
-
14.08.2026, 23:01
Катамаран-амфибия Pagurus: электропикап Tesla Cybertruck на борту и дизельные двигатели
Итальянская студия Lazzarini представила уникальный катамаран-амфибию Pagurus, сочетающий возможности передвижения по воде и суше. В грузовом отсеке - Tesla Cybertruck, который можно заряжать прямо на борту. Новинка выделяется техническими решениями и ориентирована на премиальный сегмент, что особенно актуально на фоне растущего интереса к необычным яхтам.Читать далее
-
14.08.2026, 22:46
Changan CS55PLUS 4-го поколения: гибрид Blue Whale и новые стандарты в классе
Changan готовит к выходу CS55PLUS четвертого поколения с гибридной системой Blue Whale. Новинка сочетает актуальный дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил среди компактных кроссоверов. Официальный старт продаж ожидается 18 августа.Читать далее
-
14.08.2026, 22:03
Knaus Wave 650 2022: немецкий автодом с комфортом и ценой до 1,5 млн рублей
На рынке появился автодом Knaus Wave 650 2022 года - модель, сочетающая немецкое качество, продуманный интерьер и доступную стоимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям, эта новинка может изменить подход к отдыху на колесах.Читать далее
-
14.08.2026, 20:48
Chery Fulwin T7: старт предзаказов, три версии и запас хода до 600 км
Chery Fulwin T7 выходит на китайский рынок с тремя комплектациями и запасом хода до 600 км. Новинка выделяется сочетанием технологий и практичности, а также ценой, которая может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов. В чем особенности этой модели - разбираемся в материале.Читать далее
-
14.08.2026, 20:17
Ikingi M5 PRO: электроскутер с запасом хода до 45 км и скоростью до 60 км/ч
Электроскутер Ikingi M5 PRO выделяется высокой скоростью и мощным аккумулятором, что делает его актуальным для городских поездок и дальних маршрутов. Модель сочетает в себе надежность, грузоподъемность и современный дизайн, что особенно важно в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.Читать далее
-
14.08.2026, 19:59
Мопеды на дорогах: новые запреты, штрафы и правила движения в 2026 году
В 2026 году в России ужесточились требования к мопедам: запрет на велодорожки, новые штрафы и строгий контроль за соблюдением ПДД. Эти изменения затрагивают тысячи водителей и влияют на безопасность в городах. Разбираемся, что важно знать сейчас.Читать далее