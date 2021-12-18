Нужно ли пропускать скорую на светофоре, ведь за это можно получить штраф
Пункт 3.2 ПДД четко говорит нам о том, что все водители обязаны обеспечить беспрепятственный проезд спецтранспорту с включенным проблесковым маячком. Если вы не уступите дорогу, то согласно статье КоАп РФ 12.17 часть 2 «непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», вам не только грозит штраф до 5000 рублей, но и лишение прав сроком до 1 года.
При этом согласно пункту 1.2 ПДД, «уступить дорогу» означает, что водитель ТС не должен возобновлять или продолжать движение, либо выполнять какой-то маневр, если это может вынудить машину спецтранспорта изменить скорость или направление движения.
Согласно все тому же КоАП статье 12.12, размер штрафа за выезд на стоп-линию перед светофором, если он будет зафиксирован дорожными камерами, грозит водителю штрафом в размере 800 рублей.
Учитывая существенную разницу в штрафных санкциях и тот факт, что задержка «скорой» грозит чьей-то жизни, выбор очевиден. Вам придется уступить дорогу спецтранспорту и нарушить ПДД, наехав на стоп-линию.
Однако, вы можете на сайте ГИБДД обжаловать полученный штраф, ссылаясь на то, что нарушение было связано с исполнением пункта 3.2 ПДД и попросить аннулировать административное правонарушение на основании статьи 2.7 КоАП РФ, т.к. вы действовали в условиях крайней необходимости.
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