Нужны ли водителю солнцезащитные очки, если за окном автомобиля идет дождь?
Но что при этом самое страшное? Оказывается, отсутствие нормальной водительской видимости. Невозможно ничего толком увидеть уже за 10-15 метров перед фарами вашего автомобиля. Не помогают даже новые стеклоочистители, включенные на самый быстрый режим работы. А это, пардон, вопрос безопасности передвижения, ценой которой в некоторых случаях может стать человеческая жизнь.
Если вам когда-нибудь предоставится такая возможность, попробуйте на практике проверить предлагаемый сегодня лайфхак: попав за рулем в царство ненастной погоды, наденьте на глаза солнцезащитные очки. Кое-кто из бывалых утверждает, что это помогает.
Защита от ослепляющих бликов
На первый взгляд, что за нелепость - прятать свои карие очи в то время, как все вокруг серое и смутно-туманное. Кажется, надо, наоборот, снять очки, если до этого их использовал, потому как жарило солнце. Но мы сейчас говорим о так называемых поляризованных солнцезащитных очках. Слышали о таких? Если нет, то несколько строк для ликбеза.
Линзы поляризационных солнцезащитных очков имеют многослойную структуру, внутри которой находится прозрачная пленка (выполняет функцию фильтра). Свет, который отражается от предметов в вертикальном направлении, позволяет глазам распознавать цвета, контрасты и прочую важную информацию. Поэтому структура поляризационного фильтра пропускает лучи данного типа. Молекулы в пленке расположены таким образом, что между ними присутствуют параллельные вертикальные щели (т.н. оптические оси), пропускающие вертикальный свет.
Доказано, что чрезмерно яркие блики при определенных обстоятельствах могут служить причиной ухудшения самочувствия водителя, оказать негативное воздействие на его восприятие или даже ослепить на мгновение, вследствие чего он частично утратит контроль над процессом движения. Увеличивается количество времени, которое требуется человеку на принятие решения при совершении маневра, а это создает определенный риск уже для всех участников дорожного движения. Поляризованные очки дают возможность нейтрализовать воздействие бликов, улучшить зрительное восприятие водителя и повысить безопасность движения.
Работают даже в условиях тумана
Такие очки способствуют повышению качества зрения в путешествиях и при вождении автомобиля. При этом, как говорят специалисты, сохраняется естественное световосприятие. Картинка не только не ухудшается, но, наоборот, становится более четкой.
При вышеперечисленных характеристиках очки способны работать даже в условиях тумана, дождя или каких иных атмосферных воздействиях на дневной свет. Проще говоря, автовладельцы запросто могут носить солнцезащитные очки не только во время палящего солнца, но также тогда, когда «льет как из ведра». И «картинка» за окном будет лишь четче.
Сразу повторимся: речь идет исключительно о поляризованных солнцезащитных очках, но никак не о простых – они, в свою очередь, в дождь лишь ослабят зрение, либо сделают реальную ситуацию на дороге более темной и трудной для восприятия. Также этот трюк не работает ночью. Поэтому если вас в дороге застали темнота и дождь, рекомендуется снизить скорость и быть предельно внимательными.
P.S. Купить поляризованные очки не проблема. Да и по большому счету стоят они не так дорого. Судите сами: наиболее простецкие модели через интернет можно купить за 700-1500 рублей. В зависимости от имени производителя. Есть, правда, премиальные модели, они, конечно же, в разы дороже: 14 000 – 25 000 рублей. Есть ли смысл переплачивать – решать лично вам.
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