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22 августа 2018, 00:42

Нынешняя «Охота на колеса» оказалась «урожайнее» прошлогодней

В ходе ежегодной акции «Охота на колеса», прошедшей в Ленинградской области, экологи и волонтеры собрали с несанкционированных свалок ни много ни мало 46 тонн старых автомобильных покрышек.
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Нынешняя «Охота на колеса» оказалась «урожайнее» прошлогодней

Поддержку II экологическому квесту «Охота на колёса» оказал Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. А всю основную нагрузку взяли на себя общественные организации «Чистые Игры», «СПб.АВТО» и «Мусора.Больше.Нет».

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Значимость акции заключается не только в ликвидации несанкционированных свалок, но и в привлечении внимания к вопросу переработки отходов.

«В России 2018 год объявлен годом добровольца, - заявил Михаил Козьминых, председатель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области. - Отрадно, что в нашем регионе складываются конструктивные, партнёрские отношения с экологическими добровольческими организациями. Комитет оказывает посильную техническую и организационную поддержку региональным «охотникам на колеса». 

По его информации, «автомобильная покрышка является отходом IV класса опасности, в естественных условиях срок ее разложения исчисляется сотнями лет. Со следующего года мусорные полигоны страны будут поэтапно отказываться от приема отходов, которые можно отправить на повторную переработку. Поэтому уже сейчас необходимо информировать общественность об альтернативных методах использования мусора».

Основным компонентом любой автомобильной покрышки является нефть. Только на производство одной легковой шины уходит порядка 30-40 литров «черного золота», грузовой – в разы больше. Подобные отходы выделяют в атмосферу практически половину таблицы Менделеева. Если учесть, что ежегодно в утиль отправляется от 4 до 8 млн покрышек, масштаб проблемы ужасает.

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В странах западного мира аналогичные вопросы давно продуманы. Каждая автошина обретает «вторую жизнь» благодаря перерабатывающим заводам и грамотной политике государств. Из переработанной резины за рубежом делают асфальт, «лежащих полицейских», железнодорожные резиновые плиты, безопасные покрытия для детских площадок и пр.

В России же «цепочка» находится пока в зачаточном состоянии, многие вопросы требуют доработки. При этом заводы по переработке покрышек худо-бедно функционируют. Плюс созданные по всей стране специальные пункты приема старой резины. Правда, ситуация не совсем простая: чтобы воспользоваться их услугами зачастую необходимо выбрать время, доставить и еще заплатить. Кому такая схема понравится? Куда проще вывезти старые шины за город и выгрузить их в ближайшую яму-канаву. Звучит страшно, но многие автовладельцы, увы, именно так и поступают. 

Возвращаясь к акции «Охота на колёса», добавим, что ее активисты отмечали свалки покрышек на интерактивной карте, вывозили мусор на перерабатывающие заводы и делали из шин арт-объекты. За 1,5 месяца акции добровольцы отметили на карте 76 свалок, объем отправленных на переработку автомобильных шин в 2 раза превысил прошлогодний «урожай».


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Нынешняя «Охота на колеса» оказалась «урожайнее» прошлогодней
Поддержку II экологическому квесту «Охота на колёса» оказал Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. А всю основную нагрузку взяли на себя общественные организации «Чистые Игры», «СПб.АВТО» и «Мусора.Больше.Нет».{{material_120817}} Значимость акции заключается не только в ликвидации несанкционированных свалок, но и в привлечении внимания к вопросу переработки отходов. «В России 2018 год объявлен годом добровольца, - заявил Михаил Козьминых, председатель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области. - Отрадно, что в нашем регионе складываются конструктивные, партнёрские отношения с экологическими добровольческими организациями. Комитет оказывает посильную техническую и организационную поддержку региональным «охотникам на колеса».  По его информации, «автомобильная покрышка является отходом IV класса опасности, в естественных условиях срок ее разложения исчисляется сотнями лет. Со следующего года мусорные полигоны страны будут поэтапно отказываться от приема отходов, которые можно отправить на повторную переработку. Поэтому уже сейчас необходимо информировать общественность об альтернативных методах использования мусора».Основным компонентом любой автомобильной покрышки является нефть. Только на производство одной легковой шины уходит порядка 30-40 литров «черного золота», грузовой – в разы больше. Подобные отходы выделяют в атмосферу практически половину таблицы Менделеева. Если учесть, что ежегодно в утиль отправляется от 4 до 8 млн покрышек, масштаб проблемы ужасает.{{material_119514}} В странах западного мира аналогичные вопросы давно продуманы. Каждая автошина обретает «вторую жизнь» благодаря перерабатывающим заводам и грамотной политике государств. Из переработанной резины за рубежом делают асфальт, «лежащих полицейских», железнодорожные резиновые плиты, безопасные покрытия для детских площадок и пр. В России же «цепочка» находится пока в зачаточном состоянии, многие вопросы требуют доработки. При этом заводы по переработке покрышек худо-бедно функционируют. Плюс созданные по всей стране специальные пункты приема старой резины. Правда, ситуация не совсем простая: чтобы воспользоваться их услугами зачастую необходимо выбрать время, доставить и еще заплатить. Кому такая схема понравится? Куда проще вывезти старые шины за город и выгрузить их в ближайшую яму-канаву. Звучит страшно, но многие автовладельцы, увы, именно так и поступают.  Возвращаясь к акции «Охота на колёса», добавим, что ее активисты отмечали свалки покрышек на интерактивной карте, вывозили мусор на перерабатывающие заводы и делали из шин арт-объекты. За 1,5 месяца акции добровольцы отметили на карте 76 свалок, объем отправленных на переработку автомобильных шин в 2 раза превысил прошлогодний «урожай».
2018-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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