5 марта 2020, 20:46
Нью-Йоркский автосалон продезинфицируют
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Фото: mercedes-benz.kh.ua
Организаторы Нью-Йоркского автосалона боятся повторить судьбу Женевского и запасаются дезинфицирующими средствами. Шоу должно продолжаться, несмотря на распространение коронавируса, считает Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка.
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Дилеры вовсю пытаются не повторить судьбу Женевского автосалона. По словам организаторов шоу, на выставке будет работать команда специально подготовленных медработников. Также удвоены расходы на уборку помещений, в частности дверных ручек, диспенсеров для полотенец и столешниц.
Страны во всем мире пытаются сдержать распространение коронавируса, который унес жизни более 3000 человек. Правительства повсеместно отменяют массовые мероприятия. В США заболевшие коронавирусом были обнаружены в основном в прибрежных городах и штатах, включая Нью-Йорк. Автосалон в Нью-Йорке существует с 1900 года, последний раз выставку отменяли во время Второй мировой войны.
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