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5 марта 2020, 20:46

Нью-Йоркский автосалон продезинфицируют

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Фото: mercedes-benz.kh.ua
Организаторы Нью-Йоркского автосалона боятся повторить судьбу Женевского и запасаются дезинфицирующими средствами. Шоу должно продолжаться, несмотря на распространение коронавируса, считает Ассоциация автомобильных дилеров Нью-Йорка.
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Открытие автосалона в Нью-Йорке должно состояться 8 апреля, а массовое посещение выставки запланировано с 10 по 19 апреля. Ожидается, что автопроизводители представят пятьдесят новинок. Представители Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка заявили, уже установили 70 станций для дезинфекции рук по всему конференц-центру. Координатор выставки также отметил, что компании, участвующие в выставке, будут в обязательном порядке дезинфицировать транспортные средства, а также территорию стенда чаще, чем обычно.

Дилеры вовсю пытаются не повторить судьбу Женевского автосалона. По словам организаторов шоу, на выставке будет работать команда специально подготовленных медработников. Также удвоены расходы на уборку помещений, в частности дверных ручек, диспенсеров для полотенец и столешниц.

Страны во всем мире пытаются сдержать распространение коронавируса, который унес жизни более 3000 человек. Правительства повсеместно отменяют массовые мероприятия. В США заболевшие коронавирусом были обнаружены в основном в прибрежных городах и штатах, включая Нью-Йорк. Автосалон в Нью-Йорке существует с 1900 года, последний раз выставку отменяли во время Второй мировой войны.

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Нью-Йоркский автосалон продезинфицируют
{{material_129153}}Открытие автосалона в Нью-Йорке должно состояться 8 апреля, а массовое посещение выставки запланировано с 10 по 19 апреля. Ожидается, что автопроизводители представят пятьдесят новинок. Представители Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка заявили, уже установили 70 станций для дезинфекции рук по всему конференц-центру. Координатор выставки также отметил, что компании, участвующие в выставке, будут в обязательном порядке дезинфицировать транспортные средства, а также территорию стенда чаще, чем обычно.Дилеры вовсю пытаются не повторить судьбу Женевского автосалона. По словам организаторов шоу, на выставке будет работать команда специально подготовленных медработников. Также удвоены расходы на уборку помещений, в частности дверных ручек, диспенсеров для полотенец и столешниц.Страны во всем мире пытаются сдержать распространение коронавируса, который унес жизни более 3000 человек. Правительства повсеместно отменяют массовые мероприятия. В США заболевшие коронавирусом были обнаружены в основном в прибрежных городах и штатах, включая Нью-Йорк. Автосалон в Нью-Йорке существует с 1900 года, последний раз выставку отменяли во время Второй мировой войны.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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