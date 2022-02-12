О чем говорит цвет выхлопа вашей машины
Белый густой дым
В холодное время года речь скорее всего о конденсате, который образуется по мере прогрева холодного двигателя и испаряется в виде густого белого пара. Кстати, одна из опасностей коротких поездок на машине в том, что она не успевает полностью прогреться, чтобы испарился весь конденсат. В результате он может накапливаться и вызывать коррозию выхлопной системы.
Но причина может быть и в другом, особенно если погода на улице теплая. Белый дым может валить из глушителя при утечке антифриза, попадающего в двигатель. Если пар от конденсата должен исчезнуть после полного прогрева машины, то при утечке антифриза он сопровождает вас постоянно.
Синий дым
Скорее всего, это значит, что ваш двигатель поедает масло. Причин может быть несколько, например, недавно вы перелили моторное масло и сейчас сгорают его излишки. Наиболее серьезными причинами являются износ уплотнителей клапанов, поршневых колец или вышедший из строя турбокомпрессор.
Серый дым
Во-первых, его тоже может вызывать горящее масло по указанным выше причинам, но есть и другие варианты. Например, вышедший из строя клапан PCV или утечка трансмиссионной жидкости, если у вас машина с АКПП.
Черный дым
Если у вас бензиновый двигатель, проверьте воздушный фильтр и топливные форсунки, так же стоит проверить регулятор давления топлива. Ведь такой дым говорит о сжигании слишком большого количества топлива.
Если у вас дизельная машина, то такой дым говорит о скоплении сажи. Обычно она откладывается, если постоянно ездить на невысокой скорости и на малые расстояния. Наилучшим способом очистить выхлопную систему в данном случае будет движение по трассе на высокой скорости. Впрочем, такую же проблему вызывает и отсутствие DPF фильтра, который призван улавливать сажу.
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