О чем молчат владельцы «Корветов»: главные проблемы легендарной американской модели
Они дико прожорливы
Понятно, что мощность стоит лишних литров бензина, понятно, что старые машины жрут его больше, особенно если в них трудится V8. Но в случае с «Корветами» готовьтесь к тому, что расход по городу составит не менее 15,7 л на любой модели, выпущенной в последние 40 лет. На трассе дело получше – менее 11 л на 100 км – но сравните это с Porsche Cayman S, который не уступает «Корветам» по скорости, но расходует 8,7 л в смешанном цикле!
У них дешевые салоны
Несмотря на премиальность «Корветов», их салоны выглядят дешево. В компании любят не только дешевый пластик, но и сложные элементы, которые быстро изнашиваются и выходят из строя. Также нередко истирание краски и растрескивание, даже при бережном уходе.
Все в них быстро разбалтывается
За рулем новенького «Корвета» вы чувствуете его остроту! Руль слушается каждого движения, управляемость отличная, сцепление с дорогой на высоте. Но спустя пять лет возникает чувство, что все какое-то разболтанное, того и гляди окончательно расшатается и развалится на части.
Вечные в них только двигатели!
Сцепление и трансмиссия могут начать барахлить внезапно и без особых причин. Впрочем, такова особенность всех мощных автомобилей.
Отделка и краска не останутся с вами надолго
Дешевое хромирование может пойти пузырями и облезть очень быстро, вам даже особо стараться не придется. К тому же эти машины не слишком любят жить на улице под палящим солнцам – это грозит растрескиванием и выцветанием краски. Поэтому покупая «Корвет» готовьте ему хороший гараж или деньги на перекрашивание.
Безумно дорогие покрышки!
Да, шины «Корветов» выглядят восхитительно, пока вы не узнаете их цену! Набор покрышек для «Корвета» обойдется примерно в 2 тыс. долларов. Все дело в их размере – ширина до 23 см у передних, и до 30,5 см у задних колес. Только такая форма способна выдержать высокую производительность машин. Если вы планируете ездить по снегу, то готовьте еще большую сумму за зимние колеса.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий