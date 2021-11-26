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26 ноября 2021, 13:31

О них мало кто слышал: самые редкие японские машины

Японские машины известны во всем мире, даже самый продаваемый автомобиль родом из Японии. Но есть в этой восточной стране очень редкие модели, о которых знают только самые большие энтузиасты, пристально следящие за внутренним рынком Японии!
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Honda NSX Type R

Всего было выпущено 483 таких машины, все эксклюзивные и только для продажи на территории Японии. И хотя многим известен спорткар 90-х годов Honda NSX, о существовании более эксклюзивной гоночной версии слышали далеко не все.

Благодаря проведенным модификациям, направленным в основном на снижение массы автомобиля, NSX Type R получила возможность разгоняться до сотни всего за 4,9 секунды.

Toyota 2000GT

В 60-е годы в компании Toyota вознамерились создать автомобиль, который превзойдет красотой восхваляемые всеми Lamborghini Miura и Jaguar E-Type. Так на свет появилась восхитительная 2000GT. ​​​​​​​

Машина получила массу хвалебных отзывов в прессе, но ее цена – 6800 долларов – в 1967 году была мало кому по карману. В итоге был выпущен только 351 экземпляр.

NISMO 400R

Эта машина, созданная в 1997 году спортивным подразделением компании Nissan – компанией Nismo, является самой мощной версией легендарного Nissan R33 GT-R.  Благодаря модернизации двигателя RB26DETT, его мощность выросла до 400 л.с., от 0 до 100 машина разгонялась за 4 секунды, а максимальная скорость составляла 300 км/ч. На тот момент она была быстрее многих спорткаров Европы.

Изначально Nissan хотел выпустить эксклюзивную серию из 100 машин, но в итоге ограничились 44 экземплярами. Сейчас эти машины стоят безумных денег.

Honda Civic Type-R Mugen

Чтобы достойно проводить на пенсию свой двигатель К20, на базе которого выпускался знаменитый хэчбек Honda Civic Type R, в компании решили выпустить ограниченную серию из 20 машин Honda Civic Type R Mugen.

Внешне они ничем не отличались от обычных Type R, все отличие было скрыто под капотом! Объем двигателя был увеличен до 2,2 л, проведена модернизация поршней и распредвала, установлена выхлопная система из нержавейки и улучшенная впускная система.

Nissan Skyline GT-R Nismo Z- Tune

Компания Nissan выпускала несколько ограниченных серий своего знаменитого Skyline GT-R, и самой редкой и востребованной из них стала Nismo Z-Tune. Изначально машина планировалась как концепт Nismo по случаю двадцатилетия компании. Но так как R34 GT-R на тот момент уже больше не выпускались, в компании решили поступить иначе.

Они обыскали всю Японию и нашли 20 слегка подержанных R34, выкупили их, забрали в мастерскую и разобрали, а потом создали из них нечто совершенно потрясающее.

Апгрейд включал в себя кузов из углеродного волокна, тюнингованную подвеску Sachs и особую тормозную систему Brembo. После этого двигатель выдавал 493 л.с.

Toyota Supra Mk4 TRD 3000GT

Это самая быстрая и редкая Supra 4 поколения. Спортивное подразделение компании Toyota создало всего 35 таких автомобилей, каждый с уникальным VIN-номером, все они были настоящими гоночными машинами, но с разрешением на поездки по обычным дорогам.

У TRD 3000GT были кузовные элементы из армированного пластика, множество вентиляционных отверстий для лучшего охлаждения, новые бампер и сплитер для улучшенной аэродинамики, и тюнингованная подвеска.

Mazda Cosmo 110S

Уникальная во многих смыслах машина, она была не только быстра и красива, но еще и первая, кто обзавелся роторным двигателем.

Это одна из самых редких моделей Mazda, которая на сегодняшний день оценивается в сотни тысяч долларов. Всего в мире было выпущено чуть более 1000 экземпляров, уцелевшие являются объектом страсти коллекционеров всего мира.

Lexus LFA Nürburgring Edition

Lexus воспринимался всегда как бренд седанов класса люкс, но в 2011 году он представил свой суперкар LFA, доказав всему миру, что умеет делать не только крутые седаны!

Поскольку всего было выпущено 500 экземпляров, эта машина считается одной из самых редких в мире. Но все же не настолько редкой, как LFA Nürburgring Edition! Эта ограниченная серия включала в себя только 64 экземпляра.

Nissan Fairlady Z432R

Одна из самых редких в мире машин, выпущенная в количестве 50 экземпляров только для внутреннего рынка Японии.

Представленный в 1969 году Fairlady Z или 240Z стал невероятно популярным в США, поэтому в компании решили выпустить еще более легкий и мощный автомобиль. От 240Z новую машину отличали ярко оранжевый цвет, черный матовый капот и крашенные колесные диски из алюминиевого сплава.

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