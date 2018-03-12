12 марта 2018, 13:12
Об отзыве автомобилей оповестят с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
На совещании в Росстандарте принято решение оповещать автовладельцев об отзывных кампаниях посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС и системы электронных ПТС. Тестирование новой функции стартует летом.
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В этом году Росстандарт совместно с несколькими автопроизводителями-добровольцами начнет оповещать через ЭРА-ГЛОНАСС в тестовом режиме. А с 1 июля нынешнего года планируют дополнить сервис электронных ПТС соответствующими функциями. Кроме того, Росстандарт разрабатывает специальный онлайн-сервис и мобильное приложение, в котором можно было бы оперативно проверить статус конкретного автомобиля и узнать по VIN-номеру подпадает ли он под действие какой-либо отзывной кампании. В настоящее время сервис проходит финальное тестирование и должен заработать до конца 2018 года.
По мнению экспертов, сейчас не составляет особого труда оповестить владельцев автомобилей, приобретенных в России у официальных дилеров. Схема уже давно отработана. Проблемы возникают в нестандартных ситуациях, когда, например, автомобиль был ввезен в страну в обход официального дилера. Поэтому главная цель создания единого канала оповещения – максимально сократить время между объявлением отзывной кампании и проведением диагностики или ремонта автомобиля.
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