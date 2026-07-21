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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 14:10

O-Bahn Busway в Аделаиде: как уникальная система автобусов изменила город

O-Bahn Busway в Аделаиде: как уникальная система автобусов изменила город

Чему Россия может научиться у австралийского O-Bahn: самый быстрый автобусный маршрут в мире

O-Bahn Busway в Аделаиде: как уникальная система автобусов изменила город

O-Bahn Busway в Аделаиде - редкий пример того, как инновационный подход к общественному транспорту способен изменить привычную жизнь мегаполиса. Система сочетает скорость, экологичность и удобство, что особенно актуально на фоне роста городов и транспортных проблем.

O-Bahn Busway в Аделаиде - редкий пример того, как инновационный подход к общественному транспорту способен изменить привычную жизнь мегаполиса. Система сочетает скорость, экологичность и удобство, что особенно актуально на фоне роста городов и транспортных проблем.

O-Bahn Busway — транспортная система, которая уже 40 лет доказывает свою эффективность в северо-восточных районах Аделаиды. Это не просто автобусная линия, а уникальное инженерное решение, обеспечивающее гибкость обычных автобусов с преимуществами скоростного железнодорожного транспорта. Сегодня по этому маршруту ежедневно перемещаются более 30 тысяч человек, что делает O-Bahn одной из самых востребованных транспортных артерий города.

Название O-Bahn появилось благодаря сочетанию иностранных слов Omnibus и Bahn. Изначально концепция была реализована в Германии, но именно в Аделаиде система получила масштабное развитие. После долгих обсуждений городские власти выбрали этот вариант из-за его компактности, низкого уровня шума и экономичности. Важным преимуществом стала возможность для автобусов передвигаться без пересадок от центра до центра, что значительно ускорило поездку.

Строительство началось в 1983 году, а первый участок открылся уже в 1986-м. К 1989 году вся 12-километровая линия была готова, а в 2017 году добавили 670-метровый тоннель, который позволил снизить количество перекрестков и повысить надежность движения. Основная техническая особенность — автобусы движутся по бетонной направляющей шириной 6,2 метра, где специальные горизонтальные колеса на передней оси автоматически удерживают транспорт строго по центру. Водителю не требуется постоянно держать руль, скорость достигает 90 км/ч.

Маршрут проложен по долине реки Торренс, где прибрежные территории потребовали установки более 5600 свай и сборных бетонных конструкций. Инфраструктура вписалась в природный ландшафт: вдоль трассы разбит Линейный парк Торренс с тысячами деревьев, пешеходными и велосипедными дорожками. Это не только транспортное решение, но и вклад в экологию города.

Ключевое преимущество O-Bahn — возможность для автобусов свободно съезжать с направляющей и продолжать маршрут по обычным дорогам. В трех транспортных узлах (Клемзиг, Парадайз и площадь Чайного дерева) пассажирам не нужно пересаживаться: автобусы собирают людей в пригородах, быстро добираются до центра и продолжают движение по городским улицам. Сейчас на линии работает современный подвижной состав Scania, включая сочлененные модели, а для эвакуации неисправных машин используется специальный тягач «Дамбо».

За четыре десятилетия O-Bahn Busway стал не только транспортной иконой Аделаиды, но и наглядным примером того, как грамотное инженерное решение способно эффективно способствовать развитию района. Система позволяет сократить время в пути, снизить нагрузку на дороги и улучшить экологическую обстановку вдоль реки. O-Bahn остается крупнейшей направляемой автобусной магистралью в мире, и ее опыт может быть использован в российских городах, где вопрос эффективного общественного транспорта по-прежнему актуален. Подобные проекты требуют комплексного подхода: учета технических инноваций, городской среды и долгосрочного планирования.

Интересно, что опыт O-Bahn Busway часто сравнивают с другими необычными транспортными проектами. Например, в истории советского автопрома был прототип РАФ-М1 «Роксана», который мог изменить рынок микроавтобусов, но так и не был запущен в серию, — подробнее об этом можно узнать в материале о недооцененных инновациях в СССР .

Упомянутые марки: Scania
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