Обанкротившийся автозавод в Ставрополье обретет вторую жизнь
Власти Ставрополья ведут переговоры с Промсвязьбанком, санатором «Ставрополь-Авто», и намерены добиваться, чтобы предприятие отошло в собственность региона или хотя бы в аренду. Тогда на территории завода создадут региональный парк.
Завод «Ставрополь-Авто» возвели в 2017 году буквально в чистом поле на деньги Московского индустриального банка и черкесской компании Derways. Здесь собирали лицензионные копии внедорожников Great Wall. Первоначально на конвейер завода встал DW Hower H3. В феврале 2018 года к нему присоединился DW Hower H5. Завод работал в режиме промышленной сборки, включая сварку и окраску кузовов, сборку, диагностику и испытания. За полтора года с конвейера сошло 2,5 тысячи автомобилей. В декабре 2018 производство заморозили из-за проблем у DW Hower.
- 579 000 РGreat Wall Hover H3 2013 в Москве
- 515 000 РGreat Wall Hover H5 2011 в Зеленограде
- 778 000 РGreat Wall Hover H3 2014 в Москве
- 825 000 РGreat Wall Hover H3 2015 в Москве
- 529 000 РGreat Wall Hover H5 2012 в Москве
- 619 000 РGreat Wall Hover H5 2012 в Москве
- 738 000 РGreat Wall Hover H3 2014 в Москве
- 575 000 РGreat Wall Hover H5 2012 в Москве
- 590 000 РGreat Wall Hover H5 2014 в Москве
- 664 000 РGreat Wall Hover H5 2014 в Москве
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