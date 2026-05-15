Пассажиры попросили Мингпромторг пустить в такси еще один российский бренд с китайскими корнями

15 мая 2026, 09:49
Объединение пассажиров предложило допустить Volga к работе в такси - что изменится для рынка
Объединение пассажиров предложило допустить Volga к работе в такси - что изменится для рынка
Автомобили Volga могут появиться в такси уже этим летом: объединение пассажиров просит Минпромторг снять ограничения. Почему это важно для перевозчиков и клиентов, какие модели готовят к запуску и что думают эксперты - разбираемся, что реально изменится на рынке.
Российских автомобилистов ждет заметное обновление на рынке такси: возрожденная марка Volga может официально войти в перечень разрешенных для перевозки пассажиров автомобилей. Это предложение поступило от Общероссийского объединения пассажиров, и если его поддержит Минпромторг, таксопарки получат доступ к новым моделям, а клиенты - к большему выбору машин в сегменте «комфорт» и «комфорт плюс».
Сейчас в списке автомобилей, которые допускаются к работе в такси, не хватает современных отечественных моделей, особенно в среднем ценовом сегменте. По мнению представителей объединения, включение Volga позволит не только расширить ассортимент, но и простимулирует производителя активнее локализовать производство. Как отмечают в письме на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, сейчас уровень локализации Volga еще невысок, но компания уже планирует самостоятельно выполнять покраску кузовов и постепенно увеличивать долю российских компонентов.
В письме подчеркивается, что речь идет как о текущих, так и о будущих моделях Volga. Уже этим летом стартуют продажи новых автомобилей, а к 2026 году ожидается дебют сразу трех моделей: флагманского кроссовера K50 (аналог Geely Monjaro), кроссовера K40 (на базе Geely Atlas) и седана C50 (ребрендинг Geely Preface). Если эти машины попадут в реестр такси, производитель получит дополнительную мотивацию для развития и инвестиций в российское производство.
Для пассажиров это решение может стать настоящим прорывом: сейчас выбор машин в такси ограничен, а отечественные бренды представлены слабо. Volga традиционно ассоциируется у россиян с таксомоторным парком, и возвращение этой марки на рынок может вызвать положительный отклик как у водителей, так и у клиентов. По мнению председателя объединения Ильи Зотова, появление Volga в такси повысит конкуренцию и даст возможность перевозчикам гибко обновлять автопарк, исходя из экономических условий.
Экспертное мнение и вызовы для бизнеса
Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская считает, что в перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей должны входить все модели, производимые в России. Такой подход, по ее словам, позволит перевозчикам сохранять гибкость при обновлении автопарка и принимать решения, исходя из реальной экономической ситуации и доступности конкретных моделей. В условиях высокой стоимости капитала и ограниченного выбора автомобилей, это особенно актуально для таксомоторных компаний, которые сейчас формируют свои инвестиционные планы.
Лозинская отмечает, что обновление автопарка сдерживается не только финансовыми трудностями, но и регуляторными ограничениями. Поэтому дальнейшее формирование перечня должно строиться на системной обратной связи от перевозчиков и экспертов, а также на анализе реальных данных об эксплуатации автомобилей в коммерческих условиях. Такой подход поможет сбалансировать требования государства и интересы бизнеса.
Перспективы для Volga и отрасли
Как пишет «Российская Газета», в письме объединения пассажиров содержится просьба рассмотреть возможность внесения Volga в реестр такси и скорректировать сроки оформления специальных инвестиционных контрактов до 1 апреля 2026 года. Это позволит ускорить процесс локализации и обеспечить выпуск ключевых компонентов на территории России. В министерстве ранее подчеркивали, что список автомобилей для такси не является окончательным и может обновляться по мере роста локализации.
Интересно, что похожие вопросы о доступности новых моделей для массового рынка уже поднимались в других сегментах. Например, недавно обсуждалось, как электронные паспорта на автомобили упростили оформление сделок и сделали рынок прозрачнее - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как новые правила меняют подход к покупке и продаже машин.
Пока Минпромторг не дал официальный ответ на инициативу, но в отрасли уже обсуждают возможные последствия. Если Volga действительно появится в такси, это может стать важным шагом для поддержки отечественного автопрома и повышения качества услуг для пассажиров. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько быстро новые модели смогут занять свое место на рынке и изменить привычный облик таксомоторных парков.
Похожие материалы Волга, Джили
-
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 10:06
Mitsubishi не ушла из России: сервис и поддержка продолжают работать
Мало кто знает, но японский бренд Mitsubishi не свернул всю работу в России. Официальные поставки машин прекратились, но сервисные центры и гарантийная поддержка продолжают функционировать. Почему это важно для владельцев и что происходит с обслуживанием - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, какие услуги доступны и чего ждать дальше.Читать далее
-
15.05.2026, 09:32
Ford внедряет новую систему: авто сами избегают аварий на парковке
Ford удивил: теперь даже оставленный без присмотра автомобиль сможет защитить себя от случайных столкновений на парковке. Мало кто знает, но новая технология работает полностью без участия водителя и реагирует даже на тележки и животных. Что грозит тем, кто привык не обращать внимания на безопасность при парковке - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.05.2026, 09:07
Китайские новые авто вытесняют подержанные европейские: что изменилось на рынке
Эксперты отмечают: привычные подходы к выбору авто больше не работают. Почему новые китайские машины стали реальной альтернативой подержанным европейским, какие экономические нюансы часто игнорируют и что важно знать о гарантии - объяснил автоюрист. Не прошли стороной и вопросы лизинга: что грозит тем, кто выбирает старые иномарки, и почему сейчас выгоднее смотреть на новые бренды из Китая.Читать далее
-
15.05.2026, 09:07
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.Читать далее
-
15.05.2026, 08:54
Максим Соколов: АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотных Lada с новыми технологиями
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов впервые открыто допустил появление беспилотных автомобилей Lada. Почему это заявление может изменить рынок, какие технологии уже внедряют в массовые модели и что мешает запуску автопилота прямо сейчас - разбираемся, что стоит за громкими словами топ-менеджера. Мало кто знает, но испытания уже идут, а эксперты отмечают: перемены ближе, чем кажется.Читать далее
-
15.05.2026, 08:43
Владельцы Zeekr 001 в России выявили неожиданные минусы электрокара
Zeekr 001 долго считался лидером среди электромобилей в России, но теперь владельцы делятся неожиданными трудностями. Почему запас хода резко падает, что не так с электроникой зимой и какие мелочи раздражают каждый день - выяснили на основе реальных отзывов. Какие проблемы могут ждать новых покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
15.05.2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.Читать далее
-
15.05.2026, 08:12
В России стартует Evolute i-Sky: новый электрокроссовер с мощным мотором и современными опциями
Российский рынок электромобилей пополнился свежей новинкой: Evolute готовит к выпуску кроссовер i-Sky, который займет промежуточную позицию между популярными моделями бренда. Мало кто знает, но комплектация и технические характеристики обещают удивить даже опытных водителей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем, что изменится для покупателей и какие детали скрыты в оснащении.Читать далее
-
15.05.2026, 07:58
Весной число обращений по автостраховке выросло на 50%: неожиданный всплеск заявок
В мае водители стали чаще обращаться за сервисными услугами по страховке - рост составил 50% по сравнению с апрелем. Причина - не только сезон отпусков, но и аномальные снегопады. Какие услуги востребованы, кто чаще обращается и что говорят эксперты - разбираемся, почему ситуация изменилась именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Волга, Джили
-
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.05.2026, 10:06
Mitsubishi не ушла из России: сервис и поддержка продолжают работать
Мало кто знает, но японский бренд Mitsubishi не свернул всю работу в России. Официальные поставки машин прекратились, но сервисные центры и гарантийная поддержка продолжают функционировать. Почему это важно для владельцев и что происходит с обслуживанием - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, какие услуги доступны и чего ждать дальше.Читать далее
-
15.05.2026, 09:32
Ford внедряет новую систему: авто сами избегают аварий на парковке
Ford удивил: теперь даже оставленный без присмотра автомобиль сможет защитить себя от случайных столкновений на парковке. Мало кто знает, но новая технология работает полностью без участия водителя и реагирует даже на тележки и животных. Что грозит тем, кто привык не обращать внимания на безопасность при парковке - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
15.05.2026, 09:07
Китайские новые авто вытесняют подержанные европейские: что изменилось на рынке
Эксперты отмечают: привычные подходы к выбору авто больше не работают. Почему новые китайские машины стали реальной альтернативой подержанным европейским, какие экономические нюансы часто игнорируют и что важно знать о гарантии - объяснил автоюрист. Не прошли стороной и вопросы лизинга: что грозит тем, кто выбирает старые иномарки, и почему сейчас выгоднее смотреть на новые бренды из Китая.Читать далее
-
15.05.2026, 09:07
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.Читать далее
-
15.05.2026, 08:54
Максим Соколов: АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотных Lada с новыми технологиями
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов впервые открыто допустил появление беспилотных автомобилей Lada. Почему это заявление может изменить рынок, какие технологии уже внедряют в массовые модели и что мешает запуску автопилота прямо сейчас - разбираемся, что стоит за громкими словами топ-менеджера. Мало кто знает, но испытания уже идут, а эксперты отмечают: перемены ближе, чем кажется.Читать далее
-
15.05.2026, 08:43
Владельцы Zeekr 001 в России выявили неожиданные минусы электрокара
Zeekr 001 долго считался лидером среди электромобилей в России, но теперь владельцы делятся неожиданными трудностями. Почему запас хода резко падает, что не так с электроникой зимой и какие мелочи раздражают каждый день - выяснили на основе реальных отзывов. Какие проблемы могут ждать новых покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
15.05.2026, 08:23
Mazda CX-5 второго поколения: реальные плюсы и минусы рестайлинга
Мало кто знает, но рестайлинговая Mazda CX-5 второго поколения оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Владельцы делятся неожиданными деталями эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и скрытые недостатки. Какие проблемы чаще всего всплывают, что действительно радует, а что вызывает вопросы - рассказываем, почему этот кроссовер обсуждают до сих пор.Читать далее
-
15.05.2026, 08:12
В России стартует Evolute i-Sky: новый электрокроссовер с мощным мотором и современными опциями
Российский рынок электромобилей пополнился свежей новинкой: Evolute готовит к выпуску кроссовер i-Sky, который займет промежуточную позицию между популярными моделями бренда. Мало кто знает, но комплектация и технические характеристики обещают удивить даже опытных водителей. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - объясняем, что изменится для покупателей и какие детали скрыты в оснащении.Читать далее
-
15.05.2026, 07:58
Весной число обращений по автостраховке выросло на 50%: неожиданный всплеск заявок
В мае водители стали чаще обращаться за сервисными услугами по страховке - рост составил 50% по сравнению с апрелем. Причина - не только сезон отпусков, но и аномальные снегопады. Какие услуги востребованы, кто чаще обращается и что говорят эксперты - разбираемся, почему ситуация изменилась именно сейчас.Читать далее