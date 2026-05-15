Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 09:49

Объединение пассажиров предложило допустить Volga к работе в такси - что изменится для рынка

Пассажиры попросили Мингпромторг пустить в такси еще один российский бренд с китайскими корнями

Автомобили Volga могут появиться в такси уже этим летом: объединение пассажиров просит Минпромторг снять ограничения. Почему это важно для перевозчиков и клиентов, какие модели готовят к запуску и что думают эксперты - разбираемся, что реально изменится на рынке.

Российских автомобилистов ждет заметное обновление на рынке такси: возрожденная марка Volga может официально войти в перечень разрешенных для перевозки пассажиров автомобилей. Это предложение поступило от Общероссийского объединения пассажиров, и если его поддержит Минпромторг, таксопарки получат доступ к новым моделям, а клиенты - к большему выбору машин в сегменте «комфорт» и «комфорт плюс».

Сейчас в списке автомобилей, которые допускаются к работе в такси, не хватает современных отечественных моделей, особенно в среднем ценовом сегменте. По мнению представителей объединения, включение Volga позволит не только расширить ассортимент, но и простимулирует производителя активнее локализовать производство. Как отмечают в письме на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, сейчас уровень локализации Volga еще невысок, но компания уже планирует самостоятельно выполнять покраску кузовов и постепенно увеличивать долю российских компонентов.

В письме подчеркивается, что речь идет как о текущих, так и о будущих моделях Volga. Уже этим летом стартуют продажи новых автомобилей, а к 2026 году ожидается дебют сразу трех моделей: флагманского кроссовера K50 (аналог Geely Monjaro), кроссовера K40 (на базе Geely Atlas) и седана C50 (ребрендинг Geely Preface). Если эти машины попадут в реестр такси, производитель получит дополнительную мотивацию для развития и инвестиций в российское производство.

Для пассажиров это решение может стать настоящим прорывом: сейчас выбор машин в такси ограничен, а отечественные бренды представлены слабо. Volga традиционно ассоциируется у россиян с таксомоторным парком, и возвращение этой марки на рынок может вызвать положительный отклик как у водителей, так и у клиентов. По мнению председателя объединения Ильи Зотова, появление Volga в такси повысит конкуренцию и даст возможность перевозчикам гибко обновлять автопарк, исходя из экономических условий.

Экспертное мнение и вызовы для бизнеса

Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская считает, что в перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей должны входить все модели, производимые в России. Такой подход, по ее словам, позволит перевозчикам сохранять гибкость при обновлении автопарка и принимать решения, исходя из реальной экономической ситуации и доступности конкретных моделей. В условиях высокой стоимости капитала и ограниченного выбора автомобилей, это особенно актуально для таксомоторных компаний, которые сейчас формируют свои инвестиционные планы.

Лозинская отмечает, что обновление автопарка сдерживается не только финансовыми трудностями, но и регуляторными ограничениями. Поэтому дальнейшее формирование перечня должно строиться на системной обратной связи от перевозчиков и экспертов, а также на анализе реальных данных об эксплуатации автомобилей в коммерческих условиях. Такой подход поможет сбалансировать требования государства и интересы бизнеса.

Перспективы для Volga и отрасли

Как пишет «Российская Газета», в письме объединения пассажиров содержится просьба рассмотреть возможность внесения Volga в реестр такси и скорректировать сроки оформления специальных инвестиционных контрактов до 1 апреля 2026 года. Это позволит ускорить процесс локализации и обеспечить выпуск ключевых компонентов на территории России. В министерстве ранее подчеркивали, что список автомобилей для такси не является окончательным и может обновляться по мере роста локализации.

Интересно, что похожие вопросы о доступности новых моделей для массового рынка уже поднимались в других сегментах. Например, недавно обсуждалось, как электронные паспорта на автомобили упростили оформление сделок и сделали рынок прозрачнее - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как новые правила меняют подход к покупке и продаже машин.

Пока Минпромторг не дал официальный ответ на инициативу, но в отрасли уже обсуждают возможные последствия. Если Volga действительно появится в такси, это может стать важным шагом для поддержки отечественного автопрома и повышения качества услуг для пассажиров. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько быстро новые модели смогут занять свое место на рынке и изменить привычный облик таксомоторных парков.

Упомянутые марки: Volga, Geely
