Объект-279: как выглядело советское четырёхгусеничное «НЛО»
Итак, Объект-279 – это тяжёлый танк прорыва, разработанный в 1957 году. Танк изначально рассчитывался на использование в условиях ядерной войны и на ведение действий в труднопроходимой местности.
Машина имела очень оригинальную форму корпуса. Во-первых, от неё должны были рикошетить снаряды. Во-вторых, её должна была обтекать ударная волна от ядерного взрыва. Кстати, толщина брони танка в некоторых местах достигала целых 305 миллиметров, а весил танк почти 60 тонн.
Оригинальным был и движитель Объекта-279. Чтобы повысить проходимость тяжёлой машины на бездорожье, конструкторы поставили его не на две, а на четыре гусеницы: это снизило давление на грунт и сделало невозможным посадку танка на днище.
Орудие танка имело калибр 130 мм. Танк оснащался системой полуавтоматического заряжания. Имелся крупнокалиберный пулемёт. Экипаж состоял из 4 человек.
Объект-279 получился неоднозначным. Боевые качества машины ы целом были действительно неплохими, но конструкция ходовой части предсказуемо оказалась капризной и слишком сложной в ремонте – даже для нормальных условий, не говоря уже о постъядерных. Кроме того, 4 гусеницы сильно затрудняли поворот танка. Да и высота 279-го была довольно большой. В обычном бою это был бы заметный недостаток, а при ядерном взрыве сильно бы снизило живучесть машины. В итоге был построен только один опытный экземпляр «летающей тарелки». Сейчас он находится в Бронетанковом музее в Кубинке.
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