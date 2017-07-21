Объезд Вышнего Волочка дорожает за «наличку» и дешевеет по транспондерам
На обходе Вышнего Волочка с 24 июля по 31 декабря 2017 года при оплате транспондером для автомобилей всех тарифных групп будет действовать круглосуточная скидка в размере 50%.
Одновременно при оплате транспондером будет применяться действующая на данном участке программа лояльности. В итоге автомобилисты, которые пользуются участком регулярно, смогут получить скидку до 55%. Ранее владельцы транспондеров получали скидку в 20%, с учетом программы лояльности на данном участке скидка могла составить 28% от базового тарифа.
Вместе с тем на этом же участке плата за проезд с использованием наличных денег для пользователей 1-й и 2-й тарифных групп будет проиндексирована на 10% и 4,5% соответственно. Индексация тарифов на участке М-11 в обход Вышнего Волочка не проводилась с 21 сентября 2015 года, даты начала его эксплуатации в платном режиме.
На платных участках М-4 до 1 октября 2017 года включительно, вводится индексация тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации зависит от протяженности участка. Для владельцев транспондеров уровень тарифов останется прежним.
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