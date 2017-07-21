21 июля 2017, 21:14

Объезд Вышнего Волочка дорожает за «наличку» и дешевеет по транспондерам

Владельцы транспондеров временно получат еще большие преференции на платных участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» и участке скоростной автомобильной дороги М-11 в Тверской области в обход Вышнего Волочка.
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На обходе Вышнего Волочка с 24 июля по 31 декабря 2017 года при оплате транспондером для автомобилей всех тарифных групп будет действовать круглосуточная скидка в размере 50%.

Одновременно при оплате транспондером будет применяться действующая на данном участке программа лояльности. В итоге автомобилисты, которые пользуются участком регулярно, смогут получить скидку до 55%. Ранее владельцы транспондеров получали скидку в 20%, с учетом программы лояльности на данном участке скидка могла составить 28% от базового тарифа. 

Вместе с тем на этом же участке плата за проезд с использованием наличных денег для пользователей 1-й и 2-й тарифных групп будет проиндексирована на 10% и 4,5% соответственно. Индексация тарифов на участке М-11 в обход Вышнего Волочка не проводилась с 21 сентября 2015 года, даты начала его эксплуатации в платном режиме.

На платных участках М-4 до 1 октября 2017 года включительно, вводится индексация тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации зависит от протяженности участка. Для владельцев транспондеров уровень тарифов останется прежним.

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Отзывы по теме
Инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины на дороге
эта мера была придумана как антикоррупционная, сколько в те годы оборотней было... каждый день сообщалось об этом в сми, решили снова вернуться к этому?
василий
Покупка тестовой машины
Доброе время суток автолюбители. Делюсь опытом приобретения Лифан х60, который был на тесте. Кузов новый, третий – красотка!! Брал за 800000, выгода получилось около 160000. Обкатку прошла, пробег что-то около 6000, ТО пройдено. Допами «нашпигована», есть всё по максимуму, с половиной еще сам не разобрался) ...
Алексей Мазов
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Машина хорошая. Полностью согласен на счет цены, сейчас очень даже приемлема для нового Лифана. Кстати двигатель прекрасный для авто бизнес-класса за 900к
Стас85
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Объезд Вышнего Волочка дорожает за «наличку» и дешевеет по транспондерам
На обходе Вышнего Волочка с 24 июля по 31 декабря 2017 года при оплате транспондером для автомобилей всех тарифных групп будет действовать круглосуточная скидка в размере 50%. Одновременно при оплате транспондером будет применяться действующая на данном участке программа лояльности. В итоге автомобилисты, которые пользуются участком регулярно, смогут получить скидку до 55%. Ранее владельцы транспондеров получали скидку в 20%, с учетом программы лояльности на данном участке скидка могла составить 28% от базового тарифа.  Вместе с тем на этом же участке плата за проезд с использованием наличных денег для пользователей 1-й и 2-й тарифных групп будет проиндексирована на 10% и 4,5% соответственно. Индексация тарифов на участке М-11 в обход Вышнего Волочка не проводилась с 21 сентября 2015 года, даты начала его эксплуатации в платном режиме. На платных участках М-4 до 1 октября 2017 года включительно, вводится индексация тарифов при оплате проезда наличными средствами. Размер индексации зависит от протяженности участка. Для владельцев транспондеров уровень тарифов останется прежним.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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