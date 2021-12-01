Обезумевший слон смял внедорожник на сафари: видео выживших туристов
Особенность парка Крюгера заключается в том, что животные здесь обитают в максимальной «диких» условиях, в отличие от заповедников Кении и Танзании, которые часто называют зоопарками под открытым небом. Очередная группа студентов столкнулась на узкой тропе с семейством слонов. Впереди шла слониха, а за ней – маленький слоненок. Водитель замешкался и не успел вовремя ретироваться, как на первую машину из чащи налетел разъяренный слон. Он подцепил борт внедорожника на бивни и перевернул автомобиль вместе с сидящими в нем людьми. К счастью, все студенты остались целы и невредимы, но на всю жизнь запомнили, насколько опасными могут быть животные, оберегающие своих детенышей.
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