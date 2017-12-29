29 декабря 2017, 12:38

Обезьяна повернулась задом и спровоцировала ДТП

Виновницей дорожно-транспортного происшествия в Гуанчжоу стала обезьяна, которая забралась на мачту для крепления камер видеофиксации. Женщина-водитель спутала зад животного с запрещающим сигналом светофора и резко затормозила.
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От такого маневра в нее врезался следовавший сзади автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал. В ходе расследования выяснилось, что обезьяна сбежала из близлежащего цирка. Остальные подробности происшествия устанавливаются.
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Обезьяна повернулась задом и спровоцировала ДТП
От такого маневра в нее врезался следовавший сзади автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал. В ходе расследования выяснилось, что обезьяна сбежала из близлежащего цирка. Остальные подробности происшествия устанавливаются.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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