Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 20:01

Обгон через сплошную: новые разъяснения Верховного суда и реальные риски для водителей

Обгон через сплошную: новые разъяснения Верховного суда и реальные риски для водителей

Верховный суд вынес окончательное решение в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Обгон через сплошную: новые разъяснения Верховного суда и реальные риски для водителей

В 2026 году Верховный суд России дал четкие разъяснения по обгону тихоходной техники на трассах. Для водителей это особенно актуально в сезон сельхозработ, когда риск штрафа или лишения прав возрастает. Разбираемся, что изменилось и как избежать ошибок.

В 2026 году Верховный суд России дал четкие разъяснения по обгону тихоходной техники на трассах. Для водителей это особенно актуально в сезон сельхозработ, когда риск штрафа или лишения прав возрастает. Разбираемся, что изменилось и как избежать ошибок.

Вопрос об обгоне тихоходных машин на загородных трассах вновь оказался в центре внимания после очередного разъяснения Верховного суда России. Многие водители сталкивались с ситуацией, когда за медленно ползущим трактором или экскаватором собирается длинная колонна, а сплошная линия разметки не позволяет совершить маневр, и теперь суд четко обозначил, в каких случаях обгон допустим, а в каких — грозит серьезными последствиями.

Согласно позиции суда, если на дороге установлен знак 3.20 «Обгон запрещен», разрешается обгонять только ограниченные категории транспорта, а именно тихоходные средства, мопеды, гужевые повозки и мотоциклы без коляски. Однако при наличии сплошной линии разметки выезд на встречную полосу для обгона категорически запрещен для всех без исключения, даже если впереди движется техника с минимальной скоростью.

Ключевой момент здесь — это определение тихохода. Под ним понимается не просто медленно едущий трактор, а транспортное средство, чья максимальная паспортная скорость не превышает 30 км/ч. Отличить такую технику можно только по специальному опознавательному знаку в виде красного треугольника с яркой светоотражающей каймой, установленному сзади. Если этот знак отсутствует, техника считается обычным транспортным средством, даже если она движется крайне медленно.

В реальной практике встречаются три типовые ситуации. Когда установлен знак 3.20, но разметка прерывистая, обгон тихохода со знаком разрешен. Когда имеется сплошная линия, но нет знака 3.20, обгон запрещен даже для тихоходного транспорта. И самый спорный вариант, когда одновременно действуют знак 3.20 и сплошная линия, а впереди тихоход с треугольником, — формально обгон разрешен, однако на практике инспекторы часто выписывают штраф за пересечение сплошной, и отстоять свою правоту водитель сможет только при наличии видеозаписи и четких доказательств.

Главная ошибка водителей заключается в том, что многие полагают, будто если техника едет медленно, то обгон через сплошную допустим. Верховный суд подчеркивает, что если на транспортном средстве нет знака «тихоход», доказать свое право на маневр практически невозможно, и выезд на встречную полосу будет квалифицирован как нарушение с итогом в виде штрафа или лишения прав.

Чтобы избежать неприятностей, важно запомнить несколько простых правил. Если сзади техники не видно красного треугольника, не обгоняйте через сплошную. Если есть сплошная, но нет знака 3.20, тоже не рискуйте. Даже при формально разрешенном обгоне лучше включить видеорегистратор, чтобы иметь доказательства в спорной ситуации.

При этом стоит различать объезд и обгон. Если трактор стоит и перекрывает движение, его можно объехать по встречной полосе при отсутствии других запретов. Но если техника движется, необходимо строго соблюдать правила обгона.

По данным ГИБДД, большинство лишений прав за обгон через сплошную связано с неправильной трактовкой понятия «тихоход» и отсутствием видеодоказательств у водителя. Новое разъяснение Верховного суда позволяет избежать ошибок, если внимательно следить за знаками и разметкой. Даже небольшая ошибка может обернуться серьезными последствиями — штрафом или лишением водительских прав на срок до полугода. Для российских автомобилистов это особенно актуально в сезон сельскохозяйственных работ, когда на дорогах массово появляется спецтехника.

Статистика последних лет показывает, что количество споров, связанных с обгоном через сплошную, не снижается. Водителям следует помнить, что видеорегистратор и доскональное знание ПДД являются главными помощниками в спорных ситуациях. Актуальность темы подтверждается тем, что в регионах России сезонная активность сельхозтехники ежегодно приводит к росту подобных случаев на дорогах.

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