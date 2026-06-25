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Автор: Элина Градова

25 июня 2026, 17:32

Обгон патрульной машины ГИБДД: чем рискует водитель на трассе

Обгон патрульной машины ГИБДД: чем рискует водитель на трассе

Минутная спешка может стоить прав - не повторяйте чужих ошибок

Обгон патрульной машины ГИБДД: чем рискует водитель на трассе

Многие не знают, чем грозит обгон патруля. Даже незначительное нарушение оборачивается проблемой. Водителям стоит быть внимательнее на трассе. Подробности - в нашем материале.

Многие не знают, чем грозит обгон патруля. Даже незначительное нарушение оборачивается проблемой. Водителям стоит быть внимательнее на трассе. Подробности - в нашем материале.

На российских дорогах встреча с патрульным автомобилем ГИБДД может обернуться для водителя серьезными последствиями. Особенно если попытаться обойти служебную машину, не задумываясь о правилах. Как сообщает Pravda.Ru, даже обычное опережение патруля может привести к штрафу, а в некоторых случаях - к лишению водительских прав.

Сотрудники ГИБДД напоминают: патрульная машина - не просто участник движения, а транспорт на службе. Если на крыше горят синие маячки и звучит сирена, любые попытки обогнать такой автомобиль считаются грубым нарушением. Водитель рискует не только получить штраф, но и остаться без прав на несколько месяцев. Причина проста: спецтранспорт в этот момент выполняет служебное задание, и его траектория может измениться в любой момент.

Размер штрафа зависит от характера нарушения. Если водитель совершает обгон патруля в разрешенном месте, наказание ограничивается 500 рублями. Однако если маневр происходит там, где это запрещено - например, через сплошную линию или под знак «Обгон запрещен», сумма увеличивается до 1000 рублей. Самое серьезное наказание предусмотрено за выезд на встречную полосу: здесь возможен штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода.

Многие автомобилисты путают понятия «обгон» и «опережение». Если патруль движется без включенных спецсигналов, его можно обойти, соблюдая все требования ПДД. Но стоит только зажечься маячкам - и любые попытки обогнать превращаются в нарушение. В спорных ситуациях доказать свою правоту практически невозможно, ведь современные патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами, фиксирующими все маневры в высоком качестве.

Особое внимание уделяется случаям, когда водитель мешает выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции. Если инспектор укажет в рапорте, что ваши действия препятствовали работе экипажа, наказание может быть ужесточено. В отдельных случаях речь идет уже не о штрафе, а о статье за воспрепятствование законной деятельности полиции.

Водителям стоит помнить: даже если обгон патруля кажется безобидным, последствия могут быть крайне неприятными. Единственный способ доказать вынужденность маневра - предоставить запись с видеорегистратора, подтверждающую, что объезд был необходим для предотвращения аварии или из-за препятствия на дороге. Однако и в этом случае придется доказывать свою правоту в суде.

Таким образом, спешка на трассе и попытка обойти патрульный автомобиль ГИБДД могут обернуться не только финансовыми потерями, но и временным лишением водительских прав. Лучше не рисковать и соблюдать правила, чтобы избежать неприятных последствий.

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