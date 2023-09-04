Обгон по обочине на М-10 закончился смертью

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Авария произошла 3 сентября в начале десятого вечера на 383-м километре автодороги М-10 «Россия» вблизи деревни Добывалово в Валдайском районе Новгородской области. Мужчина 2001 года рождения за рулем ВАЗ-2115 и трое его пассажиров ехали со стороны Петербурга в сторону Москвы. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, «выполняя маневр обгона по обочине», водитель совершил наезд на стоящий из-за технической неисправности грузовой автомобиль «ГАЗон Next».

В результате водитель и пассажир, сидевший за ним на заднем сидении слева молодой человек 2000 года рождения, погибли на месте аварии. Пассажиры правого переднего и правого заднего сиденья получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в клиническую больницу №122 города Валдай. Сотрудники областного ГИБДД, МЧС и прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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