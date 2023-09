Обгон по обочине на М-10 закончился смертью

28.04.2021, 00:06

В Нижнем Новгороде собрали первую партию «ГАЗелей» нового поколения

На территории Горьковского автозавода фотошпионам удалось заснять порядка двух десятков новеньких «ГАЗелей» следующего поколения с индексом NN, который можно расшифровать как New Next либо Next Next.Читать далее