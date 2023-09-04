Обгон по обочине на М-10 закончился смертью
Фото: УГИБДД по Новгородской области
В результате водитель и пассажир, сидевший за ним на заднем сидении слева молодой человек 2000 года рождения, погибли на месте аварии. Пассажиры правого переднего и правого заднего сиденья получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в клиническую больницу №122 города Валдай. Сотрудники областного ГИБДД, МЧС и прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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28.04.2021, 00:06
В Нижнем Новгороде собрали первую партию «ГАЗелей» нового поколения
На территории Горьковского автозавода фотошпионам удалось заснять порядка двух десятков новеньких «ГАЗелей» следующего поколения с индексом NN, который можно расшифровать как New Next либо Next Next.Читать далее
-
20.03.2021, 23:35
«Луидор» показал автопоезд и автовоз на базе «ГАЗона»
Компания «Луидор», официальный дилер «ГАЗ», опубликовал фотографии двух серьезных машин: тандема и автовоза на базе среднетоннажных автомобилей «ГАЗон Next».Читать далее
-
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Мужик не заметил котлован и угодил в него на стареньких «Жигулях»
Увы, машины попадают в вырытые городские ямы с регулярным постоянством. На сей раз подобная информация пришла из Архангельска, где, кстати, уже выпал первый снег. Читать далее
-
24.04.2018, 09:48
Автомобили ГАЗ получат азербайджанскую прописку
Горьковский автозавод и компания «Азермаш» подписали меморандум о строительстве в Азербайджане предприятия по выпуску автомобилей ГАЗ. Конвейер могут запустить уже в следующем году.Читать далее
-
03.12.2015, 11:02
Россия не откажется от турецкой сборки «ГАЗель Next»
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