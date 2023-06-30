Обгон под Гатчиной закончился смертью

30.06.2023, 16:01

Chery представила в России новый седан, у которого больше нет конкурентов: сколько он стоит?

Российский офис компании Chery официально представил на отечественном рынке новый бизнес-седан Arrizo 8. Новинка позиционируется в одном сегменте с Toyota Сamry или Kia K5, которые в Россию официально больше не поставляются.Читать далее