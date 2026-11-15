Не только обгон: что ещё нельзя делать при красно‑синих маячках и спецсигнале

Мигалка горит, сирена воет: в МВД четко объяснили, что водителю делать, а чего точно не стоит

В Госавтоинспекции напомнили о запрете обгона скорой и автомобилей ДПС с включенными маячками и звуковым сигналом. При красно-синих сигналах ограничения распространяются и на сопровождаемый транспорт. Это важно учитывать перед маневром.

В Госавтоинспекции напомнили о запрете обгона скорой и автомобилей ДПС с включенными маячками и звуковым сигналом. При красно-синих сигналах ограничения распространяются и на сопровождаемый транспорт. Это важно учитывать перед маневром.

Пункт 3.2 ПДД запрещает обгон транспортного средства со специальной цветографической схемой, когда одновременно включены синий проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал. Под обгоном понимается маневр с выездом на встречную полосу и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.

В Госавтоинспекции пояснили редакции Autonews.ru, что правило касается скорой помощи и автомобилей ДПС. Обгонять подобные машины, движущиеся в указанном режиме, нельзя. Само по себе наличие маячка без звукового сигнала или спецокраски без работающих спецсигналов не соответствует сочетанию условий, указанному в пункте 3.2 ПДД.

При одновременно включенных синих и красных маячках и специальном звуковом сигнале запрет шире: нельзя не только обгонять, но и опережать спецтранспорт. Опережение выполняется без выезда на встречную полосу, например, по соседней полосе в том же направлении. Госавтоинспекция указывает, что в этом режиме нельзя опережать и сопровождаемые автомобили.

В этой ситуации водителю запрещено и двигаться по соседней полосе с той же скоростью, если это мешает организованному движению спецтранспорта и сопровождаемых им машин. При приближении спецавтомобиля с включенным синим маячком и звуковым сигналом водитель должен гарантировать ему беспрепятственный проезд. При необходимости следует перестроиться, снизить скорость или остановиться, учитывая дорожную обстановку.

За нарушение требований пункта 3.2 ПДД применяется часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф до 10 тыс. рублей либо лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года. При оценке обстоятельств учитывают тип автомобиля и наличие специальной цветографической схемы, работу маячков и звукового сигнала, характер маневра.

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ПДД различают режим с синим маячком и звуковым сигналом и движение с маячками синего и красного цветов. В первом случае разъяснение пункта 3.2 касается именно обгона; при красно-синих сигналах ограничения распространяются и на опережение спецтранспорта, и на сопровождаемые им автомобили.