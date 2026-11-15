Не только обгон: что ещё нельзя делать при красно‑синих маячках и спецсигнале

15 ноября 2026, 22:11
Мигалка горит, сирена воет: в МВД четко объяснили, что водителю делать, а чего точно не стоит
Мигалка горит, сирена воет: в МВД четко объяснили, что водителю делать, а чего точно не стоит
В Госавтоинспекции напомнили о запрете обгона скорой и автомобилей ДПС с включенными маячками и звуковым сигналом. При красно-синих сигналах ограничения распространяются и на сопровождаемый транспорт. Это важно учитывать перед маневром.
Пункт 3.2 ПДД запрещает обгон транспортного средства со специальной цветографической схемой, когда одновременно включены синий проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал. Под обгоном понимается маневр с выездом на встречную полосу и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу.
В Госавтоинспекции пояснили редакции Autonews.ru, что правило касается скорой помощи и автомобилей ДПС. Обгонять подобные машины, движущиеся в указанном режиме, нельзя. Само по себе наличие маячка без звукового сигнала или спецокраски без работающих спецсигналов не соответствует сочетанию условий, указанному в пункте 3.2 ПДД.
При одновременно включенных синих и красных маячках и специальном звуковом сигнале запрет шире: нельзя не только обгонять, но и опережать спецтранспорт. Опережение выполняется без выезда на встречную полосу, например, по соседней полосе в том же направлении. Госавтоинспекция указывает, что в этом режиме нельзя опережать и сопровождаемые автомобили.
В этой ситуации водителю запрещено и двигаться по соседней полосе с той же скоростью, если это мешает организованному движению спецтранспорта и сопровождаемых им машин. При приближении спецавтомобиля с включенным синим маячком и звуковым сигналом водитель должен гарантировать ему беспрепятственный проезд. При необходимости следует перестроиться, снизить скорость или остановиться, учитывая дорожную обстановку.
За нарушение требований пункта 3.2 ПДД применяется часть 2 статьи 12.17 КоАП РФ: штраф до 10 тыс. рублей либо лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года. При оценке обстоятельств учитывают тип автомобиля и наличие специальной цветографической схемы, работу маячков и звукового сигнала, характер маневра.
О подготовке федеральных трасс к зиме и запасе дорожной техники редакция рассказывала в материале о зимней готовности.
ПДД различают режим с синим маячком и звуковым сигналом и движение с маячками синего и красного цветов. В первом случае разъяснение пункта 3.2 касается именно обгона; при красно-синих сигналах ограничения распространяются и на опережение спецтранспорта, и на сопровождаемые им автомобили.
Похожие материалы
-
16.11.2026, 21:31
Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает
В 2025 году в России зарегистрировали 3275 ДТП с участием СИМ. В Москве с января по август 2026 года произошло 414 аварий с курьерами. Депутаты предлагают распространить местный тест ПДД на всю страну, но пока это лишь инициатива.Читать далее
-
16.11.2026, 15:20
Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой
Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.Читать далее
-
16.11.2026, 14:57
Водителям напомнили, как правильно определять границы зоны действия знаков ограничения скорости
Почему водители чаще ошибаются с ограничением скорости на въезде в населенный пункт и как не получить штраф с камеры — разбор знаков, лимитов и типичных ошибок в межсезонье.Читать далее
-
16.11.2026, 14:29
Фаркопы, пороги и обвесы за 2000 рублей: как предлагают упростить легализацию тюнинга
С 24 сентября 2025 года заявления на изменение конструкции принимают через «Госуслуги». Депутаты считают, что электронная подача не сократила количество согласований. Они предлагают отдельный маршрут для типовых работ с заранее известной стоимостью.Читать далее
-
16.11.2026, 07:04
Камера выписала штраф у зебры, а помехи не было: как оспорить постановление
Камера может зафиксировать автомобиль рядом с пешеходом на разметке, даже если водитель уверен, что не помешал ему. Для обжалования важны полная видеозапись и расстояние до человека.Читать далее
-
15.11.2026, 21:47
Сутки на оплату: что ждёт водителей на иномарках, если не заплатить штраф
Проект МВД предлагает оставить владельцам машин с иностранной регистрацией сутки на оплату штрафа после вступления постановления в силу. Ведомство объясняет инициативу риском отъезда водителя до взыскания. Законопроект прошел общественное обсуждение и на момент ответа МВД находился в правительстве.Читать далее
-
15.11.2026, 18:38
ПДД без срока годности: Минтранс хочет убрать дату окончания действия правил - в чём смысл?
Минтранс подготовил поправки, чтобы убрать конечный срок действия Правил дорожного движения. Сейчас он установлен до 1 марта 2029 года. Эксперты поддерживают бессрочный статус, но указывают на пробелы в самих правилах и спорный порядок их обновления.Читать далее
-
14.11.2026, 07:25
Какие документы нужно возить в машине, а какие можно оставить дома
При рядовой проверке нужны водительское удостоверение и СТС; полис ОСАГО также необходимо предъявить. Медицинское заключение и ПТС большинству автовладельцев можно оставить дома. Диагностическая карта не требуется для большинства личных легковых машин.Читать далее
-
13.11.2026, 20:30
Проверка документов или досмотр: где проходит граница и почему это важно
С 1 сентября 2023 года отсутствие аптечки и просроченный срок ее годности не служат основанием для штрафа. Если инспектор требует открыть автомобиль и проверить содержимое, речь идет о досмотре с протоколом и понятыми.Читать далее
-
13.11.2026, 20:23
Что грозит водителю за отказ от медосвидетельствования и неповиновение инспектору
За отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф до 45 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Отдельные риски связаны с неповиновением законным требованиям и игнорированием сигнала об остановке.Читать далее
Похожие материалы
-
16.11.2026, 21:31
Курьеров по всей России заставят сдавать экзамен на знание ПДД: как это работает
В 2025 году в России зарегистрировали 3275 ДТП с участием СИМ. В Москве с января по август 2026 года произошло 414 аварий с курьерами. Депутаты предлагают распространить местный тест ПДД на всю страну, но пока это лишь инициатива.Читать далее
-
16.11.2026, 15:20
Мини-снегоход МСХ-380: 218 кг снаряженной массы и 200 кг грузоподъемности — что важно знать перед покупкой
Российский МСХ-380 рассчитан на поездки по снегу и перевозку груза до 200 кг. Его двигатель Lifan развивает 20 л.с., а максимальная заявленная скорость достигает 56 км/ч. Перед выездом на дороги важно уточнить статус машины и местные ограничения.Читать далее
-
16.11.2026, 14:57
Водителям напомнили, как правильно определять границы зоны действия знаков ограничения скорости
Почему водители чаще ошибаются с ограничением скорости на въезде в населенный пункт и как не получить штраф с камеры — разбор знаков, лимитов и типичных ошибок в межсезонье.Читать далее
-
16.11.2026, 14:29
Фаркопы, пороги и обвесы за 2000 рублей: как предлагают упростить легализацию тюнинга
С 24 сентября 2025 года заявления на изменение конструкции принимают через «Госуслуги». Депутаты считают, что электронная подача не сократила количество согласований. Они предлагают отдельный маршрут для типовых работ с заранее известной стоимостью.Читать далее
-
16.11.2026, 07:04
Камера выписала штраф у зебры, а помехи не было: как оспорить постановление
Камера может зафиксировать автомобиль рядом с пешеходом на разметке, даже если водитель уверен, что не помешал ему. Для обжалования важны полная видеозапись и расстояние до человека.Читать далее
-
15.11.2026, 21:47
Сутки на оплату: что ждёт водителей на иномарках, если не заплатить штраф
Проект МВД предлагает оставить владельцам машин с иностранной регистрацией сутки на оплату штрафа после вступления постановления в силу. Ведомство объясняет инициативу риском отъезда водителя до взыскания. Законопроект прошел общественное обсуждение и на момент ответа МВД находился в правительстве.Читать далее
-
15.11.2026, 18:38
ПДД без срока годности: Минтранс хочет убрать дату окончания действия правил - в чём смысл?
Минтранс подготовил поправки, чтобы убрать конечный срок действия Правил дорожного движения. Сейчас он установлен до 1 марта 2029 года. Эксперты поддерживают бессрочный статус, но указывают на пробелы в самих правилах и спорный порядок их обновления.Читать далее
-
14.11.2026, 07:25
Какие документы нужно возить в машине, а какие можно оставить дома
При рядовой проверке нужны водительское удостоверение и СТС; полис ОСАГО также необходимо предъявить. Медицинское заключение и ПТС большинству автовладельцев можно оставить дома. Диагностическая карта не требуется для большинства личных легковых машин.Читать далее
-
13.11.2026, 20:30
Проверка документов или досмотр: где проходит граница и почему это важно
С 1 сентября 2023 года отсутствие аптечки и просроченный срок ее годности не служат основанием для штрафа. Если инспектор требует открыть автомобиль и проверить содержимое, речь идет о досмотре с протоколом и понятыми.Читать далее
-
13.11.2026, 20:23
Что грозит водителю за отказ от медосвидетельствования и неповиновение инспектору
За отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф до 45 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Отдельные риски связаны с неповиновением законным требованиям и игнорированием сигнала об остановке.Читать далее