Почему важно различать обгон и опережение на многополосных дорогах по мнению экспертов

10 июля 2026, 07:01
Обгон справа: что изменилось в ПДД и как избежать штрафа в 2026 году
Обгон справа: что изменилось в ПДД и как избежать штрафа в 2026 году
В 2026 году в России обновились правила дорожного движения, и теперь различие между обгоном и опережением стало критически важным для всех водителей. Новые формулировки и ограничения напрямую влияют на безопасность и размер штрафов.
В последние годы российские водители столкнулись с изменениями в правилах дорожного движения. Одно из ключевых нововведений — чёткое разграничение понятий «обгон» и «опережение», что напрямую влияет на поведение на дороге и размер возможных штрафов. Теперь знание этих терминов — это не формальность, а реальный инструмент для избежания неприятных ситуаций и повышения безопасности.
Ранее формулировки в ПДД оставляли пространство для разночтений, особенно в части «обгона слева». После обновления терминологии всё стало яснее:
— Опережение — это движение с большей скоростью в пределах своей полосы или при перестроении на соседнюю попутную, без выезда на встречную. Такой манёвр разрешён и не считается нарушением.
— Обгон же всегда связан с выездом на встречную полосу и требует особой осторожности, поскольку риск столкновения со встречным транспортом остаётся высоким.
Важно понимать, что на российских дорогах «обгон справа» невозможен по определению — встречная полоса всегда находится слева. Однако опережать медленно движущийся автомобиль по правой полосе на многополосной дороге законом разрешено. Это позволяет более эффективно использовать дорожное пространство и контролировать дорожную обстановку.
На многополосных трассах действуют простые правила: тихоходные транспортные средства должны держаться правее, а левые полосы предназначены для опережения и поворота налево. Если водитель не планирует совершать обгон, лучше не занимать крайние левые ряды, чтобы не создавать помех другим участникам движения.
Однако не всё так просто. Существуют и строгие ограничения:
- запрещается опережение по обочине — за это предусмотрен штраф в размере 1500 рублей;
- невозможно совершить манёвр, если правая полоса сужается или предназначена только для поворота;
- классический обгон с выездом на встречную полосу разрешён только слева, что сводит к минимуму риск аварийных ситуаций.
По действующим ПДД, опережение справа на многополосной дороге разрешено, если при этом не нарушаются другие правила. Движение по обочине всегда запрещено. Важно помнить, что незнание новых формулировок не освобождает от ответственности. Водителям следует регулярно следить за изменениями в законодательстве, чтобы не попадать в неприятные ситуации на дороге. Обновлённые правила — это не просто формальность, а шаг к более безопасному и упорядоченному движению для всех участников.
В 2026 году тема соблюдения новых правил особенно актуальна, поскольку штрафы за нарушения стали ощутимее, а контроль со стороны инспекторов усилился. Как отмечают эксперты, чёткое понимание разницы между обгоном и опережением помогает не только избежать штрафов, но и снизить аварийность на дорогах. Кстати, подобные изменения коснулись и других видов транспорта — новые требования к электровелосипедам также требуют внимательного изучения.
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