Верховный суд поставил жирную точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

5 ноября 2026, 09:29
Верховный суд разъяснил: когда обгон трактора через сплошную не лишает прав
Верховный суд разъяснил: когда обгон трактора через сплошную не лишает прав
Верховный суд России разъяснил, когда обгон медленной техники на загородных трассах не лишает прав. Главное — красный треугольник на задней части машины: без него трактор считается обычным транспортом, и пересечение сплошной обернется штрафом или лишением.
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