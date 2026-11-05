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Автор: Мария Степанова

5 ноября 2026, 09:29

Верховный суд разъяснил: когда обгон трактора через сплошную не лишает прав

Верховный суд разъяснил: когда обгон трактора через сплошную не лишает прав

Верховный суд поставил жирную точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Верховный суд разъяснил: когда обгон трактора через сплошную не лишает прав

Верховный суд России разъяснил, когда обгон медленной техники на загородных трассах не лишает прав. Главное — красный треугольник на задней части машины: без него трактор считается обычным транспортом, и пересечение сплошной обернется штрафом или лишением.

Верховный суд России разъяснил, когда обгон медленной техники на загородных трассах не лишает прав. Главное — красный треугольник на задней части машины: без него трактор считается обычным транспортом, и пересечение сплошной обернется штрафом или лишением.

В сезон полевых работ на загородных трассах складывается ситуация, знакомая каждому автомобилисту: позади трактора или экскаватора копится вереница машин, а пересекать сплошную линию разметки вроде бы нельзя. Однако недавнее разъяснение Верховного суда России уточняет, когда обгон такой техники действительно правомерен, а когда попытка объехать медленный транспорт обернется штрафом или лишением прав.

Согласно позиции суда, при наличии знака 3.20 «Обгон запрещен» маневр все же допускается, но лишь в отношении строго определенных категорий транспорта: тихоходных транспортных средств, мопедов, гужевых повозок и мотоциклов без коляски. Ключевой нюанс заключается в том, что если встречная полоса отделена сплошной линией разметки, пересекать ее запрещено при любых обстоятельствах, даже если впереди движется техника со скоростью пешехода.

Самое важное — корректно определить, является ли транспортное средство тихоходным. Как подчеркивает Верховный суд, недостаточно того, что трактор просто медленно едет. Тихоходом считается только транспорт, у которого максимальная конструктивная скорость по паспорту не превышает 30 км/ч, и единственным подтверждением этого статуса служит красный треугольник с яркой каймой на задней части машины. При отсутствии такого знака техника рассматривается как обычная, и ссылка на ее низкую скорость не дает права на обгон через сплошную.

На практике возможны три сценария. Если действует знак 3.20, а разметка прерывистая, обгон тихохода с треугольником разрешен. Если нанесена сплошная линия, но знак 3.20 отсутствует, маневр запрещен даже в отношении тихохода. Наиболее спорный случай — сочетание знака 3.20 и сплошной разметки при наличии впереди тихохода с треугольником: формально правилами обгон не исключается, однако инспекторы на местах часто квалифицируют пересечение сплошной как нарушение, и доказать свою правоту удается преимущественно при наличии видеозаписи.

Главное заблуждение водителей состоит в том, что медленно движущаяся техника автоматически воспринимается как разрешение пересечь сплошную. Верховный суд акцентирует: без опознавательного знака тихохода доказать законность маневра практически невозможно, а выезд на встречную полосу будет считаться нарушением с санкцией вплоть до лишения прав. Чтобы избежать неприятностей, следует придерживаться простых правил: не видно красного треугольника — не обгоняйте через сплошную; есть сплошная без знака 3.20 — также не рискуйте; даже при формально разрешенном обгоне включайте видеорегистратор для фиксации дорожной обстановки.

Отдельно стоит различать объезд и обгон. Если трактор неподвижен и создает препятствие, его объезд возможен при отсутствии иных запретов, тогда как движущаяся техника требует строгого соблюдения правил обгона. По данным ГИБДД, значительная часть случаев лишения прав за пересечение сплошной связана именно с ошибочной трактовкой статуса тихохода и отсутствием видеодоказательств.

Для российских водителей это особенно актуально в период массового выезда сельскохозяйственной техники на трассы, когда даже незначительная ошибка в оценке разметки и знаков может привести к серьезным последствиям.

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