Верховный суд поставил точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

На загородной трассе медленно движущийся трактор не обеспечивает права пересекать сплошную разметку. Публикация с разъяснением Верховного суда поясняет, когда важны знак 3.20 и красный треугольник и почему спорный обгон грозит штрафом или лишением прав.

На загородной трассе медленно движущийся трактор не обеспечивает права пересекать сплошную разметку. Публикация с разъяснением Верховного суда поясняет, когда важны знак 3.20 и красный треугольник и почему спорный обгон грозит штрафом или лишением прав.

Соблюдение правил дорожного движения — основа безопасности на дороге, особенно когда речь идет о сложных маневрах, таких как обгон тихоходного транспорта. Водителю важно не только знать формальные требования, но и понимать, как они применяются на практике.

Статус тихоходного транспортного средства определяется максимальной скоростью по паспорту: в ПДД указано — не выше 30 км/ч. Одного лишь медленного движения для квалификации недостаточно.

Это важно, когда за трактором или экскаватором поднимается колонна, а на дороге нанесена сплошная линия. В материале 110km.ru изложена позиция Верховного суда России по обгону тихоходного транспорта, отдельно разобран знак 3.20 «Обгон запрещен».

При действии этого знака обгон, согласно публикации, разрешен для тихоходов, мопедов, гужевых повозок и мотоциклов без колясок. Как сказано в тексте, осторожно опознать тихоход помогает красный треугольник с яркой каймой на задней части машины. Если знака нет, транспорт считается обычным, даже когда он движется очень медленно.

Решающим остается сочетание знаков и разметки. Если установлен знак 3.20, а линия прерывистая, обгон транспорта, обозначенного как тихоход, допускается. При сплошной линии без знака 3.20 обгонять, согласно изложенной в материале трактовке, нельзя.

Самый спорный случай — знак 3.20 вместе со сплошной линией и тихоходом с красным треугольником. В статье говорится, что официально маневр разрешен, однако инспекторы могут выписать штраф за пересечение сплошной. Для защиты своей позиции используйте видеозапись и четкие доказательства. Там же говорится, что сплошную нельзя пересечь для обгона ни при каких обстоятельствах. Эти формулировки в одном материале отражают правовую неопределенность, поэтому из текста не следует, что ход маневра определенно разрешен.

Обгон и объезд препятствий необходимо различать: если трактор стоит и мешает проезду, его можно объехать, когда других препятствий нет. Двигающаяся техника подчиняется правилам обгона.

Согласно данным ГИБДД, приведенным в публикации, во многих случаях наблюдается отсутствие различия с неверными определениями последствий медленного хода и отсутствия видеодоказательств. Среди возможных последствий нарушений названы штрафы и лишение водительских прав на срок до полугода.