Верховный суд поставил точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

11 ноября 2026, 06:51

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

Верховный суд поставил точку в давнем споре: можно ли обгонять экскаватор или трактор через сплошную

Верховный суд разъяснил, когда обгон тихоходной техники через сплошную лишает прав

На загородной трассе медленно движущийся трактор не обеспечивает права пересекать сплошную разметку. Публикация с разъяснением Верховного суда поясняет, когда важны знак 3.20 и красный треугольник и почему спорный обгон грозит штрафом или лишением прав.

На загородной трассе медленно движущийся трактор не обеспечивает права пересекать сплошную разметку. Публикация с разъяснением Верховного суда поясняет, когда важны знак 3.20 и красный треугольник и почему спорный обгон грозит штрафом или лишением прав.

Соблюдение правил дорожного движения — основа безопасности на дороге, особенно когда речь идет о сложных маневрах, таких как обгон тихоходного транспорта. Водителю важно не только знать формальные требования, но и понимать, как они применяются на практике.

Статус тихоходного транспортного средства определяется максимальной скоростью по паспорту: в ПДД указано — не выше 30 км/ч. Одного лишь медленного движения для квалификации недостаточно.

Это важно, когда за трактором или экскаватором поднимается колонна, а на дороге нанесена сплошная линия. В материале 110km.ru изложена позиция Верховного суда России по обгону тихоходного транспорта, отдельно разобран знак 3.20 «Обгон запрещен».

При действии этого знака обгон, согласно публикации, разрешен для тихоходов, мопедов, гужевых повозок и мотоциклов без колясок. Как сказано в тексте, осторожно опознать тихоход помогает красный треугольник с яркой каймой на задней части машины. Если знака нет, транспорт считается обычным, даже когда он движется очень медленно.

Решающим остается сочетание знаков и разметки. Если установлен знак 3.20, а линия прерывистая, обгон транспорта, обозначенного как тихоход, допускается. При сплошной линии без знака 3.20 обгонять, согласно изложенной в материале трактовке, нельзя.

Самый спорный случай — знак 3.20 вместе со сплошной линией и тихоходом с красным треугольником. В статье говорится, что официально маневр разрешен, однако инспекторы могут выписать штраф за пересечение сплошной. Для защиты своей позиции используйте видеозапись и четкие доказательства. Там же говорится, что сплошную нельзя пересечь для обгона ни при каких обстоятельствах. Эти формулировки в одном материале отражают правовую неопределенность, поэтому из текста не следует, что ход маневра определенно разрешен.

Обгон и объезд препятствий необходимо различать: если трактор стоит и мешает проезду, его можно объехать, когда других препятствий нет. Двигающаяся техника подчиняется правилам обгона.

Согласно данным ГИБДД, приведенным в публикации, во многих случаях наблюдается отсутствие различия с неверными определениями последствий медленного хода и отсутствия видеодоказательств. Среди возможных последствий нарушений названы штрафы и лишение водительских прав на срок до полугода.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Великий Новгород Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться