Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 12:41

Обгон трактора через сплошную: когда разрешено и чем грозит нарушение

Обгон трактора через сплошную: когда разрешено и чем грозит нарушение

Можно ли обгонять трактор через сплошную линию разметки - пояснение Верховного суда

Обгон трактора через сплошную: когда разрешено и чем грозит нарушение

Вопрос обгона медленной техники через сплошную линию вызывает споры среди водителей. Верховный суд дал четкие разъяснения, когда маневр допустим, а когда грозит серьезными санкциями. Разбираемся, что важно учитывать именно сейчас.

Вопрос обгона медленной техники через сплошную линию вызывает споры среди водителей. Верховный суд дал четкие разъяснения, когда маневр допустим, а когда грозит серьезными санкциями. Разбираемся, что важно учитывать именно сейчас.

Ситуация с обгоном медленно движущийся техники через сплошную линию давно вызывала вопросы у российских водителей. Ошибка в таком маневре может обернуться не только крупным штрафом, но и временной потерей водительских прав. Верховный суд внес ясность: все зависит от дорожных знаков, разметки и специального опознавательного знака на технике.

К тихоходным транспортным средствам относятся машины, конструктивно не способные разгоняться быстрее 30 км/ч. Это не только тракторы, но и экскаваторы, катки, гужевые дорожные повозки, а также маломощные мопеды и мотоциклы. Отличительный признак — красный треугольник с желтой или красной каймой на задней части. Именно этот знак дает понимание, что впереди техника с ограниченной скоростью.

Ключевой момент: если на дороге установлен знак 3.20 «Обгон запрещен» и нанесена сплошная линия, но впереди движется техника с треугольником тихохода, обгон разрешен. Это заключение прописано в правилах, знаки имеют приоритет над разметкой. Водитель применяет метод маневра, даже если для этого пандемия пересечет сплошную линию.

Однако если на дороге только сплошная линия, знак 3.20 отсутствует, ситуация меняется. В этом случае обгон запрещается независимо от скорости движения перед идущей техникой, если на ней нет угла тихохода. Пункт 9.1 ПДД прямо запрещает выезд на встречную полосу через сплошную, и исключения здесь не предусмотрены.

Верховный суд неоднократно подтверждал: обгон через сплошную безосновательную трактовку осуществляется как нарушение, за установленный штраф в размере 5000 рублей или простое право на 4-6 месяцев. Даже если водитель уверен, что перед ним тихоход, но на кузове нет треугольника, ответственность неизбежна.

Чтобы не ошибиться, эксперты советуют использовать два простых шага: сначала убедиться в наличии треугольного знака на механических предметах, а затем оценить, чем вызван запрет - знаком 3.20 или только разметкой. Такой подход позволяет избежать неприятных последствий и сохранить права.

В условиях российских дорог возникают спорные ситуации. Например, в регионах, где активно используются трактора и другая спецтехника, водители часто сталкиваются с необходимостью обгона. Как отмечают специалисты, важно не путать трактор с тихоходом: только наличие специального знака дает право на маневр.

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