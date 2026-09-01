Верховный суд поставил точку в вопросе: можно ли обгонять через сплошную линию, если по трассе ползёт трактор

1 сентября 2026, 14:09
Обгон трактора через сплошную: Верховный суд разъяснил, когда это нарушение
Обгон трактора через сплошную: Верховный суд разъяснил, когда это нарушение
Верховный суд поставил точку в споре о том, можно ли обгонять трактор через сплошную линию. Решение важно для всех водителей, кто сталкивается с медленной техникой на трассе. Разбираемся, что реально разрешено и какие нюансы учитывают инспекторы.
Вопрос о медленном движении сельскохозяйственной техники и обгон через сплошную линию часто вызывает споры среди водителей. Решение Верховного суда окончательно расставило акценты: даже если впереди движется трактор, это не даёт автоматического права пересекать сплошную разметку. Такой манёвр по-прежнему считается нарушением, если для обгона требуется выезд на встречную полосу через линии 1.1 или 1.3.
Причина проста: трактор, хоть и едет медленно, продолжает двигаться и выполняет транспортную функцию, а не стоит на месте. Его нельзя приравнять к аварийному автомобилю, упавшему дереву или неподвижному препятствию, объезд которого в некоторых случаях допускает выезд за сплошную. Для тракторов действуют те же правила, что и для любого другого движущегося транспорта.
Знак «Тихоходное транспортное средство» на тракторе лишь подтверждает его статус, но не отменяет запрет на пересечение сплошной линии. Такой знак может иметь значение для обгона, если разметка и знаки это разрешают. Однако если нанесена сплошная линия, обгонять через неё нельзя — даже если трактор обозначен как тихоходный. При сочетании сплошной и прерывистой разметки водитель должен ориентироваться на линии со своей стороны движения.
В спорных ситуациях инспекторы и суды учитывают не только наличие трактора, но и всю дорожную обстановку: вид разметки, дорожные знаки, характер движения или остановки трактора, наличие манёвра, записи с видеорегистратора, а также детали протокола. Сам по себе факт, что трактор едет медленно, не оправдывает обгон через сплошную. Он не играет решающей роли, даже если водитель не создаёт помех встречному транспорту.
Если обгон уже совершён и выписан штраф, важно внимательно изучить схему нарушения, фото- и видеоматериалы, а также описание разметки. При несогласии с постановлением его можно обжаловать, указав на ошибки и приложив доказательства. Но, на мой взгляд, самый безопасный вариант — снизить скорость и дождаться разрешённого участка для обгона. Несколько минут ожидания обычно обходятся дешевле, чем штраф или судебное разбирательство.
Пересечение сплошной линии при обгоне тракторов может повлечь не только штраф, но и лишение прав. В соответствии с действующими правилами выезд на встречную через сплошную допускается только при объезде неподвижного препятствия, когда выехать направо невозможно. В остальных случаях — только терпение и соблюдение ПДД.
Перед манёвром водитель обязан учитывать не только скорость впереди идущей техники, но и требования разметки и знаков. Как отмечают эксперты, подобные ситуации возникают не только на трассах, но и на дорогах, где часто работают или ломаются машины. Для сравнения: в материале о трёхколёсном электровелосипеде GT ZV-02 также была отмечена направленность на соблюдение правил и безопасности на дороге — подробнее об этом можно узнать в обзоре новинок для дачи и города .
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