Обход Мурино могут построить раньше срока
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в корне неверна ситуация, когда повышается привлекательность территории для самих застройщиков, при этом земля выкупается за счёт бюджета. «Предложим компаниям поучаствовать в виде долевого взноса и общими усилиями возведём обход раньше запланированного срока», — заявил чиновник.
Со своей стороны Ленинградская область выполняет обязательства по строительству развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного Мурино: по итогам открытого конкурса ГКУ «Ленавтодор» определило подрядную организацию, которая с 2018 года выйдет на объект.
Обход Мурино в створе Гражданского проспекта предполагает несколько этапов, среди которых обустройство проезда под кольцевой дорогой, который был открыт в октябре 2017 года, и строительство развязки. Проектная стоимость строительства обхода составляет 2,3 млрд рублей, часть из которых предполагалась на выкуп частных земель.
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