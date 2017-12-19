19 декабря 2017, 18:11

Обход Мурино могут построить раньше срока

Администрация Ленинградской области предложит застройщикам Западного Мурино и Бугров безвозмездно передать землю, находящуюся в их собственности, под строительство объездной дороги в обход Мурино в створе Гражданского проспекта.
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По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в корне неверна ситуация, когда повышается привлекательность территории для самих застройщиков, при этом земля выкупается за счёт бюджета. «Предложим компаниям поучаствовать в виде долевого взноса и общими усилиями возведём обход раньше запланированного срока», — заявил чиновник.

Со своей стороны Ленинградская область выполняет обязательства по строительству развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного Мурино: по итогам открытого конкурса ГКУ «Ленавтодор» определило подрядную организацию, которая с 2018 года выйдет на объект.

Обход Мурино в створе Гражданского проспекта предполагает несколько этапов, среди которых обустройство проезда под кольцевой дорогой, который был открыт в октябре 2017 года, и строительство развязки. Проектная стоимость строительства обхода составляет 2,3 млрд рублей, часть из которых предполагалась на выкуп частных земель.

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Обход Мурино могут построить раньше срока
По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в корне неверна ситуация, когда повышается привлекательность территории для самих застройщиков, при этом земля выкупается за счёт бюджета. «Предложим компаниям поучаствовать в виде долевого взноса и общими усилиями возведём обход раньше запланированного срока», — заявил чиновник.Со своей стороны Ленинградская область выполняет обязательства по строительству развязки с кольцевой автодорогой в районе Западного Мурино: по итогам открытого конкурса ГКУ «Ленавтодор» определило подрядную организацию, которая с 2018 года выйдет на объект. Обход Мурино в створе Гражданского проспекта предполагает несколько этапов, среди которых обустройство проезда под кольцевой дорогой, который был открыт в октябре 2017 года, и строительство развязки. Проектная стоимость строительства обхода составляет 2,3 млрд рублей, часть из которых предполагалась на выкуп частных земель.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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