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26 февраля 2020, 08:37

Обход Твери на М-11 все-таки построят

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«Автодор» объявил конкурс на проектирование северного обхода Твери, который станет завершающим участком платной трассы М-11 «Нева». Сейчас водители вынуждены в районе Твери съезжать на бесплатную и перегруженную М-10.
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ГК «Автодор» ищет проектировщика для последнего участка платной магистрали М-11. На проектирование 62-километрового северного обхода Твери планируется потратить 468 млн рублей. Расчетная скорость движения на новом четырехполосном участке высшей категории составит 150 км/ч. На его протяжении планируется возвести 35 искусственных сооружений, включая 9 мостов, 20 путепроводов и 4 развязки. Вся трасса будет освещена. Проект должен быть готов к середине 2021 года, после чего начнется строительство.

Сейчас водители вынуждены съезжать с платной M-11 на бесплатную М-10 и пользоваться южным обходом Твери протяженностью 26 километров. Здесь много светофоров и населенных пунктов, а движение намного интенсивнее из-за большого числа грузовиков. Новый платный участок сократит время в пути. Ожидается, что стоимость проезда по нему не будет превышать 100 рублей для легковых автомобилей.

Однако активисты «Гринпис» уже предупредили о возможном негативном влиянии строительства на экологию. Дорога пройдет через Калининский район Тверской области, где потребуется изъять в том числе 365 га Тверского лесничества. Экологи опасаются, что новая магистраль нанесет ущерб зеленой рекреационной зоне вокруг Твери за счет «воздушного и шумового загрязнения».


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Обход Твери на М-11 все-таки построят
{{material_128569}}ГК «Автодор» ищет проектировщика для последнего участка платной магистрали М-11. На проектирование 62-километрового северного обхода Твери планируется потратить 468 млн рублей. Расчетная скорость движения на новом четырехполосном участке высшей категории составит 150 км/ч. На его протяжении планируется возвести 35 искусственных сооружений, включая 9 мостов, 20 путепроводов и 4 развязки. Вся трасса будет освещена. Проект должен быть готов к середине 2021 года, после чего начнется строительство.Сейчас водители вынуждены съезжать с платной M-11 на бесплатную М-10 и пользоваться южным обходом Твери протяженностью 26 километров. Здесь много светофоров и населенных пунктов, а движение намного интенсивнее из-за большого числа грузовиков. Новый платный участок сократит время в пути. Ожидается, что стоимость проезда по нему не будет превышать 100 рублей для легковых автомобилей.Однако активисты «Гринпис» уже предупредили о возможном негативном влиянии строительства на экологию. Дорога пройдет через Калининский район Тверской области, где потребуется изъять в том числе 365 га Тверского лесничества. Экологи опасаются, что новая магистраль нанесет ущерб зеленой рекреационной зоне вокруг Твери за счет «воздушного и шумового загрязнения».
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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