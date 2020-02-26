26 февраля 2020, 08:37
Обход Твери на М-11 все-таки построят
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«Автодор» объявил конкурс на проектирование северного обхода Твери, который станет завершающим участком платной трассы М-11 «Нева». Сейчас водители вынуждены в районе Твери съезжать на бесплатную и перегруженную М-10.
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Сейчас водители вынуждены съезжать с платной M-11 на бесплатную М-10 и пользоваться южным обходом Твери протяженностью 26 километров. Здесь много светофоров и населенных пунктов, а движение намного интенсивнее из-за большого числа грузовиков. Новый платный участок сократит время в пути. Ожидается, что стоимость проезда по нему не будет превышать 100 рублей для легковых автомобилей.
Однако активисты «Гринпис» уже предупредили о возможном негативном влиянии строительства на экологию. Дорога пройдет через Калининский район Тверской области, где потребуется изъять в том числе 365 га Тверского лесничества. Экологи опасаются, что новая магистраль нанесет ущерб зеленой рекреационной зоне вокруг Твери за счет «воздушного и шумового загрязнения».
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Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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