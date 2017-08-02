2 августа 2017, 20:22

Обходиться без ГИБДД. Как приучить к Европротоколу?

Как бы ни старались власти и ГИБДД заставить автомобилистов самостоятельно оформлять мелкие ДТП, без участия инспектора, Европротоколом пользуются в России только 32% водителей. И то подавляющее большинство из них проживает в мегаполисах.
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Обходиться без ГИБДД. Как приучить к Европротоколу?

На периферии аварии по Европротоколу оформляют только 12% автомобилистов. Казалось бы, данный способ ускоряет процесс и разгружает дороги, вот только прижиться в нашей стране он пока не может. Все дело в том, что водители попросту не умеют обходиться без инспектора ГИБДД. С января по май текущего года в России Европротоколом воспользовались лишь 208 тыс. автомобилистов, а это лишь 32% от общего количества водителей, попавших в аварии.

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Тем не менее, результат вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, в основном за счет Москвы и Санкт-Петербурга. В первые 6 месяцев в столице 15% аварий без пострадавших было оформлено без участия сотрудников ГИБДД. Мелкое ДТП на крупной магистрали сразу же создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД, перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев аварии — мелкие, соответственно владельцы транспортных средств должны использовать Европротокол. Во-первых, это сократит время для самих участников ДТП, во-вторых, обеспечит пропускную способность УДС.

Именно поэтому умение оформлять ДТП по Европротоколу станет обязательным для выпускников российский автошкол. Предмет войдет в базовый курс обновленных программ обучения. Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением.

Александр Сальников, директор автошколы «Тур» « В соответствии с методическими указаниями Министерства образования такое умение уже обязательно. Инициатива полезная, но в ней нет ничего революционно нового. Чтобы популяризовать Европротокол, необходимо увеличивать выплаты по ним, поскольку цены на запчасти растут. А программы обучения лучше дополнить такими важными предметами, как умение ездить по автомагистрали, сложным для проезда и аварийным местам. Умение оценивать дорожную ситуацию. »
Александр Сальников, директор автошколы «Тур»
Чтобы простимулировать автомобилистов на пользование Европротоколом, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по Европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба должен составлять до 100 тыс. рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и сделать Европротокол привлекательным. Правда, пока что одобрения эта здравая инициатива не получила.

А вот законопроект об освобождении проезжей части при мелком ДТП, инициированный еще в 2015 году, не прижился. Согласно документу, автомобилисты, попавшие в аварию, должны были обязаны убирать свои транспортные средства с проезжей части еще до приезда инспектора ГИБДД. Это было сделано для того, чтобы водители самостоятельно возмещали ущерб друг другу и оформляли аварии по Европротоколу. В случае, если автовладельцы откажутся убирать машины с дороги, им грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « К сожалению, карательные меры в этом вопросе не помогут. Людей нужно обучать пользоваться Европротоколом, показать, что это удобная практика, ей пользуются в цивилизованных странах. Запугивание штрафами уже изрядно надоело водителям, и самое ужасное, когда пытаются брать деньги за то, что обращаешься за помощью. Считаю, что в автошколах нужно больше внимания уделять самостоятельному оформлению ДТП. Это часть автомобильной жизни, нельзя ее игнорировать. »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
При самостоятельном оформлении участниками Европротокола с ошибками  (например, не правильной схемы, не полного указания  полученных повреждений, и т.п.) страховые компании имеют право отказать в выплате, ссылаясь якобы на неверное оформление документов. А ведь после того, как участники ДТП уже разъехались, переписать Европротокол по-новому уже нельзя, впрочем, как и внести в него какие-либо правки. В конечном итоге автомобилисты и вовсе остаются без компенсаций. На этом неумении страховщики играют себе во благо, именно поэтому так рьяно призывают автомобилистов активнее пользоваться самостоятельным оформлением аварий.

С другой стороны, нередко явно виновный в ДТП водитель до последнего (разбора ГИБДД или в суде) будет отрицать свою вину, дабы не понести материальные потери. Виновник при последующих покупках ОСАГО будет вынужден платить существенно больше из-за своей «истории аварий».

Наконец, на практике пока сложно представить, как пожилые люди где-нибудь в глубинке будут самостоятельно оформлять аварии по модному слову «Европротокол». Получается, что инициатива направлена исключительно на новичков за рулем, которые, в общем-то, также не всегда способны грамотно оформить ДТП без участия инспектора.

 
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По мнению участников автомобильных сообществ, Европротокол станет популярным, когда выплаты по нему будут достойными. Стоимость многих запчастей выросла за последние 1,5 года более чем в 2 раза, поэтому заявленные 50 тыс. рублей не всегда актуальны и привлекательны для участников аварий, особенно на дорогих машинах. При увеличении лимита тенденция роста пользования Европротоколом продолжится.

А пока что в нашей стране работает несколько круглосуточных «горячих линий», обратившись на которые участники ДТП могут бесплатно получить полную консультацию по правильному оформлению Европротокола. Конечно, это займет больше времени, но зато страховщики не смогут впоследствии лишить водителей и тех положенных скромных 50 тыс. рублей.

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Обходиться без ГИБДД. Как приучить к Европротоколу?
На периферии аварии по Европротоколу оформляют только 12% автомобилистов. Казалось бы, данный способ ускоряет процесс и разгружает дороги, вот только прижиться в нашей стране он пока не может. Все дело в том, что водители попросту не умеют обходиться без инспектора ГИБДД. С января по май текущего года в России Европротоколом воспользовались лишь 208 тыс. автомобилистов, а это лишь 32% от общего количества водителей, попавших в аварии. {{material_120322}}Тем не менее, результат вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, в основном за счет Москвы и Санкт-Петербурга. В первые 6 месяцев в столице 15% аварий без пострадавших было оформлено без участия сотрудников ГИБДД. Мелкое ДТП на крупной магистрали сразу же создает затор, который по мере ожидания сотрудников ГИБДД, перерастает в длинную пробку. В большинстве случаев аварии — мелкие, соответственно владельцы транспортных средств должны использовать Европротокол. Во-первых, это сократит время для самих участников ДТП, во-вторых, обеспечит пропускную способность УДС.Именно поэтому умение оформлять ДТП по Европротоколу станет обязательным для выпускников российский автошкол. Предмет войдет в базовый курс обновленных программ обучения. Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением. {{person_60_ В соответствии с методическими указаниями Министерства образования такое умение уже обязательно. Инициатива полезная, но в ней нет ничего революционно нового. Чтобы популяризовать Европротокол, необходимо увеличивать выплаты по ним, поскольку цены на запчасти растут. А программы обучения лучше дополнить такими важными предметами, как умение ездить по автомагистрали, сложным для проезда и аварийным местам. Умение оценивать дорожную ситуацию.}} Чтобы простимулировать автомобилистов на пользование Европротоколом, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по Европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба должен составлять до 100 тыс. рублей. Новые поправки должны существенно облегчить жизнь российским автомобилистам и сделать Европротокол привлекательным. Правда, пока что одобрения эта здравая инициатива не получила.А вот законопроект об освобождении проезжей части при мелком ДТП, инициированный еще в 2015 году, не прижился. Согласно документу, автомобилисты, попавшие в аварию, должны были обязаны убирать свои транспортные средства с проезжей части еще до приезда инспектора ГИБДД. Это было сделано для того, чтобы водители самостоятельно возмещали ущерб друг другу и оформляли аварии по Европротоколу. В случае, если автовладельцы откажутся убирать машины с дороги, им грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. {{person_79_К сожалению, карательные меры в этом вопросе не помогут. Людей нужно обучать пользоваться Европротоколом, показать, что это удобная практика, ей пользуются в цивилизованных странах. Запугивание штрафами уже изрядно надоело водителям, и самое ужасное, когда пытаются брать деньги за то, что обращаешься за помощью. Считаю, что в автошколах нужно больше внимания уделять самостоятельному оформлению ДТП. Это часть автомобильной жизни, нельзя ее игнорировать.}} При самостоятельном оформлении участниками Европротокола с ошибками  (например, не правильной схемы, не полного указания  полученных повреждений, и т.п.) страховые компании имеют право отказать в выплате, ссылаясь якобы на неверное оформление документов. А ведь после того, как участники ДТП уже разъехались, переписать Европротокол по-новому уже нельзя, впрочем, как и внести в него какие-либо правки. В конечном итоге автомобилисты и вовсе остаются без компенсаций. На этом неумении страховщики играют себе во благо, именно поэтому так рьяно призывают автомобилистов активнее пользоваться самостоятельным оформлением аварий.С другой стороны, нередко явно виновный в ДТП водитель до последнего (разбора ГИБДД или в суде) будет отрицать свою вину, дабы не понести материальные потери. Виновник при последующих покупках ОСАГО будет вынужден платить существенно больше из-за своей «истории аварий».Наконец, на практике пока сложно представить, как пожилые люди где-нибудь в глубинке будут самостоятельно оформлять аварии по модному слову «Европротокол». Получается, что инициатива направлена исключительно на новичков за рулем, которые, в общем-то, также не всегда способны грамотно оформить ДТП без участия инспектора.{{gallery_22}} По мнению участников автомобильных сообществ, Европротокол станет популярным, когда выплаты по нему будут достойными. Стоимость многих запчастей выросла за последние 1,5 года более чем в 2 раза, поэтому заявленные 50 тыс. рублей не всегда актуальны и привлекательны для участников аварий, особенно на дорогих машинах. При увеличении лимита тенденция роста пользования Европротоколом продолжится.А пока что в нашей стране работает несколько круглосуточных «горячих линий», обратившись на которые участники ДТП могут бесплатно получить полную консультацию по правильному оформлению Европротокола. Конечно, это займет больше времени, но зато страховщики не смогут впоследствии лишить водителей и тех положенных скромных 50 тыс. рублей. {{vote_107}}
2017-08-02
Автор: Арина Милая
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