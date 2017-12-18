Областные дороги готовят к грядущему Чемпионату мира
Озвучен адресный перечень дорог регионального значения, задействованных по маршруту следования команды-участницы чемпионата в Выборгском районе Ленобласти. В общей сложности к маю 2018 года будет отремонтирован 31 км ряда участков областных трасс — «Подъездов к Зеленогорску», «Ушково — Гравийное» и Рощинского шоссе.
При этом, как отмечает пресс-служба областного Правительства, часть работ по обновлению асфальтового покрытия была выполнена летом 2017 года.
В районе строящегося в Рощино стадиона обустраиваются тротуары, устанавливается наружное освещение. Весной 2018 года на перекрёстке трасс «Ушково — Гравийное» и «Цвелодубово — Рощино» заработают светофорные посты. Финансирование работ возьмет на себя региональный дорожный фонд.
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