Областные дороги призывают к безопасности
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Пристегнуться нас призывают на наиболее загруженных трассах Всеволожского и Выборгского районов — Колтушском, Токсовском и Выборгском шоссе. Справедливые воззвания также можно увидеть на «Дороге жизни» и на направлении «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» в микрорайоне «Южный» г. Всеволожска.
Помимо напоминания накинуть на плечо ремень безопасности, баннеры предлагают сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и предупреждают об опасности выезда на встречную полосу движения. Что называется, все по месту, все по делу.
Равно как и обращение дорожных служб к пешеходам – чтобы те не брезговали надевать на свои куртки и сумки светоотражающие значки. «В темное время суток это позволяет водителю увидеть пешехода на дороге значительно раньше и вовремя затормозить», - еще раз указывают ответственные за безопасность на наших магистралях.
Как информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области, в текущем году дорожникам 47-го региона удалось ликвидировать на местных трассах 20 мест концентрации ДТП. Среди основных мер - использование желтой разметки, монтаж дополнительных светофоров и линий освещения, а также установка камер фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима.
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