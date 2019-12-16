Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 декабря 2019, 16:57

Областные дороги призывают к безопасности

  • 135
  • 0
Фото пользователя 110km.ru
Региональные дороги Ленинградской области обзавелись крупными информационными щитами с социальной рекламой «на борту». Она призывает водителей к светлому и доброму - неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Пристегнуться нас призывают на наиболее загруженных трассах Всеволожского и Выборгского районов — Колтушском, Токсовском и Выборгском шоссе. Справедливые воззвания также можно увидеть на «Дороге жизни» и на направлении «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» в микрорайоне «Южный» г. Всеволожска. 

Помимо напоминания накинуть на плечо ремень безопасности, баннеры  предлагают сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и предупреждают об опасности выезда на встречную полосу движения. Что называется, все по месту, все по делу.

Равно как и обращение дорожных служб к пешеходам – чтобы те не брезговали надевать на свои куртки и сумки светоотражающие значки. «В темное время суток это позволяет водителю увидеть пешехода на дороге значительно раньше и вовремя затормозить», - еще раз указывают ответственные за безопасность на наших магистралях.

Как информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области, в текущем году дорожникам 47-го региона удалось ликвидировать на местных трассах 20 мест концентрации ДТП. Среди основных мер - использование желтой разметки, монтаж дополнительных светофоров и линий освещения, а также установка камер фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Фото: lenobl.ru
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Нашел интересное приложение для заправки
Маленькое уточнение. Тебе необязательно указывать количество литров для заправки. Можно просто нажать на полный бак, и заправят под завязку. Так ещё быстрей получается.
Батраковская
Авторусь М Suzuki Подольск | отзывы
История общения с сервисом такая. Делали ТО, неправильно подобрали фильтр, но вместо того, чтобы заменить, просто свернули его и так втиснули. Делали антикор и обработку внутренних полостей, первое сделали, второе нет, но деньги взяли за то и другое. Приехал со стуком под капотом слева, диагностировали ...
Федоров
Темп Авто Измайлово | отзывы
Развод! Будьте осторожны с этим салоном! Насчитали кредит, исходя из первого взноса определили сумму ежемесячных выплат, мы заплатили, документы ушли на оформление. Прошло два часа, мы думали, что скоро уже получим машину после предпродажной подготовки, когда нам сообщили, что кредит пересчитали, изменили ...
Луиза
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие автомобили для российской зимы
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Областные дороги призывают к безопасности
Пристегнуться нас призывают на наиболее загруженных трассах Всеволожского и Выборгского районов — Колтушском, Токсовском и Выборгском шоссе. Справедливые воззвания также можно увидеть на «Дороге жизни» и на направлении «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск» в микрорайоне «Южный» г. Всеволожска.  Помимо напоминания накинуть на плечо ремень безопасности, баннеры  предлагают сбрасывать скорость перед пешеходными переходами и предупреждают об опасности выезда на встречную полосу движения. Что называется, все по месту, все по делу. Равно как и обращение дорожных служб к пешеходам – чтобы те не брезговали надевать на свои куртки и сумки светоотражающие значки. «В темное время суток это позволяет водителю увидеть пешехода на дороге значительно раньше и вовремя затормозить», - еще раз указывают ответственные за безопасность на наших магистралях.Как информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области, в текущем году дорожникам 47-го региона удалось ликвидировать на местных трассах 20 мест концентрации ДТП. Среди основных мер - использование желтой разметки, монтаж дополнительных светофоров и линий освещения, а также установка камер фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима.
2019-12-16
Автор: Фото: lenobl.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Калужская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.