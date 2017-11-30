Областные магистрали убираются от первого сильного снега
С утра на трассах области работало почти 400 единиц спецтехники. Для ликвидации скользкости потребовалось почти 125 тонн соли. Опасные участки основных областных дорог обработаны противогололедной смесью.
Все дорожные ремонтно-строительные управления в районах области получили от Комитета по дорожному хозяйству поручение проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Особое внимание уделяется самым загруженным трассам, где зафиксирована высокая интенсивность движения автомобилей.
ГКУ «Ленавтодор» рекомендует водителям быть внимательными, а также соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах. Работы по очистке региональных трасс продолжаются по настоящее время. Об этом информирует пресс-служба областного Правительства.
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