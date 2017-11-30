30 ноября 2017, 16:33

Областные магистрали убираются от первого сильного снега

Не дождавшись указаний календаря, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область пожаловала зима. Со всеми ее атрибутами, прежде всего, обильным снегом. Дороги засыпало…
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С утра на трассах области работало почти 400 единиц спецтехники. Для ликвидации скользкости потребовалось почти 125 тонн соли. Опасные участки основных областных дорог обработаны противогололедной смесью.

Все дорожные ремонтно-строительные управления в районах области получили от Комитета по дорожному хозяйству поручение проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Особое внимание уделяется самым загруженным трассам, где зафиксирована высокая интенсивность движения автомобилей.

ГКУ «Ленавтодор» рекомендует водителям быть внимательными, а также соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах. Работы по очистке региональных трасс продолжаются по настоящее время. Об этом информирует пресс-служба областного Правительства.

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Областные магистрали убираются от первого сильного снега
С утра на трассах области работало почти 400 единиц спецтехники. Для ликвидации скользкости потребовалось почти 125 тонн соли. Опасные участки основных областных дорог обработаны противогололедной смесью. Все дорожные ремонтно-строительные управления в районах области получили от Комитета по дорожному хозяйству поручение проводить постоянный контроль состояния дорожного полотна. Особое внимание уделяется самым загруженным трассам, где зафиксирована высокая интенсивность движения автомобилей. ГКУ «Ленавтодор» рекомендует водителям быть внимательными, а также соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах. Работы по очистке региональных трасс продолжаются по настоящее время. Об этом информирует пресс-служба областного Правительства.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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