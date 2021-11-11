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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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11 ноября 2021, 11:00

Обман в автосервисе: можно ли избежать и на что обращать внимание

«Все врут!», - говорил доктор Хаус. И автомеханики точно не из числа самых честных. Иначе чем объяснить тот факт, что по их же признанию, единственный способ избежать обмана, это ходить пешком?
Фото: myseldon.com

Так что же делать бедному автовладельцу, который сам не может освоить профессию автомеханика и готов платить профессионалам, но за честную работу? Давайте попробуем разобраться, в чем чаще всего обманывают в автосервисах, и как можно этого избежать.

Чем меньше знаешь, тем больше платишь!

Самыми незащищенными оказываются те автомобилисты, которые практически ничего не смыслят в устройстве автомобилей. Поэтому излюбленной «жертвой» нечестных автосервисов становятся женщины, которые надеются на порядочность автомехаников.

Сейчас у каждого есть смартфон с доступом в интернет, поэтому сразу проверяйте то, что озвучили вам в автосервисе. Смотрите стоимость такого ремонта, стоимость запчастей, а главное, задайте в поиске вопрос о частоте таких поломок.

Еще один момент, скажите, что согласны на ремонт, по запчасти купите сами, попросите список необходимого. Если мастер резко погрустнеет или вовсе откажется дать такой список, скорее всего вас пытались развести.

Делаем деньги из воздуха

Одним из самых распространенных является добавление в счет работ, которых не было. Оценив клиента, и поняв, что тот ничего не смыслит в ремонте машины, мастера воодушевляются.

Например, одна из частых причин стука двигателя недостаточный уровень масла или засорившийся масляный фильтр. В итоге клиент часто слышит безапелляционное – полетели гидрокомпенсаторы, надо менять. А потом, ну чтобы два раза не разбирать машину, может, и маслосъемные колпачки заменим, пора уже. По факту мастер просто может убедиться в наличии проблемы с уровнем масла и исправить все простым доливом.

Но это крайний случай и требует особой наглости. Чаще в итоговой смете набегает несколько различных мелких замен на 2-3 тысячи, необходимость которых вдруг выяснилась в процессе. Проверить это невозможно, да и за проделанную работу придется платить.

Кстати, если вам настоятельно рекомендуют заменить гидрокомпенсаторы, уточните: «Все?». В среднестатистическом четырехцилиндровом двигателе их бывает до 16 штук, они просто не могут выйти из строя все сразу. Если мастер ответит – да, смело уезжайте из этого сервиса.

Меняем исправное на новое

Если у автосервиса есть свой склад автозапчастей, то почему бы попутно с основным ремонтом, не заменить ему массу всего сопутствующего? Даже если детали пока не износились.

В разговоре мастер просто выясняет, что и когда последний раз меняли, сразу прикидывает, что реально пустить под замену. Если клиент достаточно наивен, а мастер убедителен, то водитель в итоге может уехать на отремонтированном авто, правда отдав на несколько тысяч больше, чем требовалось.

Если возникнет вопрос, то вам ответят – в программе прописано, что замена этой детали производится только со снятием вот этого узла, по-другому было никак. А тут используется только одноразовый инструмент, и вообще, вот список всех расходников. В подтверждение вам даже накидают кучу железок в багажник, чтобы было видно – работа была проделана немалая. Но каждый ли сможет определить, из этих деталей и правда нуждались в замене?

Подмена запчастей

Частый способ наживы на клиенте, это установка дешевых деталей или отремонтированных, вместо обещанных дорогих и новых. Даже упаковка от оригинальной запчасти, которую вам могут вручить в этом случае, не гарантирует, что именно ее вам и поставили. Единственный способ уберечь себя от подобного, самостоятельно покупать дорогостоящие запчасти и знать, в каких случаях они реально необходимы, а где вполне можно обойтись бюджетным вариантом.

И не забывайте требовать отдать старые запчасти, так вы получаете подтверждение того, что что-то там вынули и заменили, а не просто забрали у вас дорогущую деталь.

Экономия на всем

Не долили дорогого масла, чуть-чуть разбавили антифриз, как говорится, с миру по нитке, и вот уже целая сэкономленная канистра! Как быть? Контролировать лично, просить доливать, при необходимости.

До последнего скрывать стоимость работ

Очень часто на диагностике называется примерная сумма ремонта и объем работ. Владелец оставляет машину в сервисе, а через какое-то время ему говорят, что обнаружили новые неисправности. Чаще всего срабатывает человеческая доверчивость – ну не могут же мне так нагло врать – и загрустивший автовладелец соглашается на внезапно возникший ремонт. В итоге повезет, если конечный ценник окажется только в 2 раза выше изначального.

Что можно посоветовать? Просите детально объяснить проблему, если сомневаетесь, поищите информацию на форумах, посоветуйтесь с кем-то опытным и не заинтересованном в ваших деньгах. Сравните уровень цен в городе на предложенный ремонт, в конце концов, если он неизбежен, то хотя бы выберите самый оптимальный для вас вариант стоимости.

Всегда обговаривайте масштабы ремонта и его стоимость. И если все ж ваш намек будет не понят, то, когда вам позвонят и сообщат про «все пропало», играйте роль до конца! Не менее трагично посетуйте на полное отсутствие денег и что придется, видимо, как-то ездить на сломанной машине до квартальной премии.

Ну и самое главное, как бы далеки вы не были от конструирования автомобилей, постарайтесь освоить азы того, что и как часто надо доливать в вашу машину, и какие детали и через сколько тысяч пробега меняют в обязательном порядке, а какие способны служить годами, не доставляя проблем.

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