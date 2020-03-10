10 марта 2020, 00:27
Обновленная Honda Odyssey дебютирует в Нью-Йорке
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Компания Honda представит через месяц на автосалоне в Нью-Йорке рестайлинговый минивен Odyssey. Автомобиль помимо посвежевшей внешности получит комплекс систем безопасности уже в базовой комплектации.
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Комплекс электронных ассистентов Honda Sensing теперь входит в стандартное оснащение и включает адаптивный круиз-контроль с системой автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов. Кроме того, особая система напомнит водителям о ребенке или собаке, оставшимся на заднем сидении, чтобы их не забыли в машине. А в топовых комплектациях появится салонная камера CabinWatch, с помощью которой можно следить за тем, что происходит на задних рядах. Изображение с нее выводится на экран медиасистемы.
В минивен установили усовершенствованный климат-контроль. Сидения второго ряда теперь легче складывать. Появились новые варианты отделки: рояльный лак, перфорированная кожа, контрастная строчка. Мотор остался прежний: 3,5-литровый V6 мощностью 284 л.с. работает в паре с 10-диапазонной автоматической коробкой передач.
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