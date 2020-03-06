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6 марта 2020, 18:16

Обновленная Hyundai Creta для России: первые снимки

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Российский офис Hyundai опубликовал первые официальные изображения рестайлингового кроссовера Creta, который вскоре появится в дилерских шоурумах. Автомобиль мало чем отличается от предшественника. Из самых интересных «обновок» - возможность заказать кроссовер с контрастной черной крышей.
Обновленная Hyundai Creta для России первые снимки

 

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Кроссовер Hyundai Creta вышел на российский рынок в 2016 году, после Китая, Индии и Бразилии. Поэтому и обновление он получил в последнюю очередь. Найти, чем отличается рестайлинговый автомобиль от предшественника, непросто. Изменилось оформление радиаторной решетки. На смену горизонтальным планкам пришла сетчатая конструкция. Появился новый дизайн 16-дюймовых колесных дисков, а в качестве опции можно будет заказать кроссовер с черной крышей.

Ни на одном из официальных снимков не видна корма обновленной Creta, нет также изображений салона. Не исключено, что какие-то изменения ждут нас и там. В моторной гамме все останется по-прежнему. Для Hyundai Creta будут доступны бензиновые агрегаты объемом 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». 

Покупатели смогут выбирать из пяти комплектаций: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Для версии Travel с пакетом Advanced можно будет докупить еще один специальный пакет опций Brown Pack. Никаких подробностей о нем пока не сообщается. Кроме того, в Hyundai пообещали еще одну «яркую специальную версию». 

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Обновленная Hyundai Creta для России: первые снимки
{{material_127905}}Кроссовер Hyundai Creta вышел на российский рынок в 2016 году, после Китая, Индии и Бразилии. Поэтому и обновление он получил в последнюю очередь. Найти, чем отличается рестайлинговый автомобиль от предшественника, непросто. Изменилось оформление радиаторной решетки. На смену горизонтальным планкам пришла сетчатая конструкция. Появился новый дизайн 16-дюймовых колесных дисков, а в качестве опции можно будет заказать кроссовер с черной крышей.Ни на одном из официальных снимков не видна корма обновленной Creta, нет также изображений салона. Не исключено, что какие-то изменения ждут нас и там. В моторной гамме все останется по-прежнему. Для Hyundai Creta будут доступны бензиновые агрегаты объемом 1,6 литра (123 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.), которые работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Покупатели смогут выбирать из пяти комплектаций: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Для версии Travel с пакетом Advanced можно будет докупить еще один специальный пакет опций Brown Pack. Никаких подробностей о нем пока не сообщается. Кроме того, в Hyundai пообещали еще одну «яркую специальную версию». 
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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