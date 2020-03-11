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11 марта 2020, 00:01

Обновленная Hyundai Creta: комплектации и цены

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Российский офис Hyundai полностью рассекретил рестайлинговый кроссовер Creta. Изменений минимум, зато появилась новая «рок-версия», выпущенная в сотрудничестве с коллективом «Би-2». Цены выросли на 3 000 – 15 000 рублей, но не во всех комплектациях.
Обновленная Hyundai Creta комплектации и цены

 

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Российский офис Hyundai опубликовал первые официальные изображения рестайлингового кроссовера Creta, который ...
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Кроссовер Hyundai Creta давно и прочно обосновался на троне бестселлера российского сегмента SUV. Поэтому в ходе рестайлинга автопроизводитель руководствовался золотым правилом: «Лучшее – враг хорошего». Отличить обновленный кроссовер можно лишь по иной радиаторной решетке да накладке на переднем бампере. Салон не изменился вовсе. Разве что самая «богатая» Creta в комплектация Travel с пакетами опций Advanced и Style теперь выделена в топовую комплектацию Style по цене от 1 420 000 рублей. Покупатели получат автомобиль со светодиодными фонарями, медиасистемой «Яндекс.Авто» и сидениями, обитыми кожзамом.

На вершине гаммы располагается Creta в особом исполнении «Би-2», которая доступна только для автомобилей с 2,0-литровым мотором и «автоматом». Новая версия пошла по стопам прошлогоднего варианта Rock Edition. Кроссоверы отличаются двухцветной окраской кузова, более крупным спойлером, черными 17-дюймовыми колесами, а также диодами в зеркалах, которые проецируют на асфальт название модели. Creta «Би-2» выпустят тиражом всего в тысячу экземпляров. Кроссовер с передним приводом стоит от 1 460 000 рублей, полноприводный – от 1 540 000 рублей.

Базовая комплектация Start с 1,6-литровым мотором и МКПП после обновления подорожала на 3 000 рублей и теперь стоит минимум 975 000 рублей. За «автомат» придется доплатить 110 000 рублей. Цены полноприводных кроссоверов начинаются от 1 115 000 рублей. Большинство других версий прибавили от 5 000 до 15 000 рублей.

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Обновленная Hyundai Creta: комплектации и цены
{{material_129204}}Кроссовер Hyundai Creta давно и прочно обосновался на троне бестселлера российского сегмента SUV. Поэтому в ходе рестайлинга автопроизводитель руководствовался золотым правилом: «Лучшее – враг хорошего». Отличить обновленный кроссовер можно лишь по иной радиаторной решетке да накладке на переднем бампере. Салон не изменился вовсе. Разве что самая «богатая» Creta в комплектация Travel с пакетами опций Advanced и Style теперь выделена в топовую комплектацию Style по цене от 1 420 000 рублей. Покупатели получат автомобиль со светодиодными фонарями, медиасистемой «Яндекс.Авто» и сидениями, обитыми кожзамом.На вершине гаммы располагается Creta в особом исполнении «Би-2», которая доступна только для автомобилей с 2,0-литровым мотором и «автоматом». Новая версия пошла по стопам прошлогоднего варианта Rock Edition. Кроссоверы отличаются двухцветной окраской кузова, более крупным спойлером, черными 17-дюймовыми колесами, а также диодами в зеркалах, которые проецируют на асфальт название модели. Creta «Би-2» выпустят тиражом всего в тысячу экземпляров. Кроссовер с передним приводом стоит от 1 460 000 рублей, полноприводный – от 1 540 000 рублей.Базовая комплектация Start с 1,6-литровым мотором и МКПП после обновления подорожала на 3 000 рублей и теперь стоит минимум 975 000 рублей. За «автомат» придется доплатить 110 000 рублей. Цены полноприводных кроссоверов начинаются от 1 115 000 рублей. Большинство других версий прибавили от 5 000 до 15 000 рублей.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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