11 марта 2020, 00:01
Обновленная Hyundai Creta: комплектации и цены
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Российский офис Hyundai полностью рассекретил рестайлинговый кроссовер Creta. Изменений минимум, зато появилась новая «рок-версия», выпущенная в сотрудничестве с коллективом «Би-2». Цены выросли на 3 000 – 15 000 рублей, но не во всех комплектациях.
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На вершине гаммы располагается Creta в особом исполнении «Би-2», которая доступна только для автомобилей с 2,0-литровым мотором и «автоматом». Новая версия пошла по стопам прошлогоднего варианта Rock Edition. Кроссоверы отличаются двухцветной окраской кузова, более крупным спойлером, черными 17-дюймовыми колесами, а также диодами в зеркалах, которые проецируют на асфальт название модели. Creta «Би-2» выпустят тиражом всего в тысячу экземпляров. Кроссовер с передним приводом стоит от 1 460 000 рублей, полноприводный – от 1 540 000 рублей.
Базовая комплектация Start с 1,6-литровым мотором и МКПП после обновления подорожала на 3 000 рублей и теперь стоит минимум 975 000 рублей. За «автомат» придется доплатить 110 000 рублей. Цены полноприводных кроссоверов начинаются от 1 115 000 рублей. Большинство других версий прибавили от 5 000 до 15 000 рублей.
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