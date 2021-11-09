9 ноября 2021, 16:39
Обновленная Hyundai Creta: первые официальные фото
Кроссовер Hyundai Creta второго поколения вышел на российский рынок только нынешним летом, но в азиатских странах машина продается уже третий год. Накануне премьеры фото рестайлингового автомобиля утекли в Сеть.
Дарья Климова Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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Фото: drom.ru
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Официальная премьера рестайлинговой Hyundai Creta второго поколения состоится 11 ноября. Она пройдет в рамках международного автосалона в Индонезии. Здесь открывается собственный завод Hyundai. Позднее новинку предложат покупателям в Китае и Индии. В России обновленный бестселлер Hyundai можно ждать не ранее 2023 года.
Упомянутые модели: Hyundai Creta (от 879 900 Р)
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