17 марта 2020, 12:16
Обновленная Kia Picanto: первое фото
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Фото: thekoreancarblog.com
Немецкие фотошпионы запечатлели рестайлинговый хэтчбек Kia Picanto где-то в окрестностях Франкфурта во время рекламной съемки. Сам факт фотосессии свидетельствует о том, что премьера новинки не за горами.
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Официальной информации об обновленном Picanto пока нет. Судя по шпионским фотографиям, хэтчбек получит пересмотренный бампер и фары, «противотуманки» переедут в новые ниши, а колесные диски обзаведутся свежим дизайном. Насколько сильно изменится корма, сказать трудно. Можно предположить, что здесь также появятся иные бамперы и другая графика задних фонарей. Красные акценты свидетельствуют о том, что перед нами «спортивная» версия Picanto GT Line.
В моторной гамме все останется по-прежнему. Сейчас в Европе хэтчбек предлагается с двумя «атмосферниками» объемом 1,0 литр (67 л.с.) и 1,2 литра (84 л.с.), а также с 1,0-литровым турбомотором на 100 сил. Коробки: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». В России Kia Picanto продается только с атмосферными агрегатами. Не исключено, что позже на рынок выведут полностью электрическую версию компактного сити-кара. Это необходимо не столько для соблюдения жестких экологических норм, сколько для полноценной конкуренции с Volkswagen, Renault и Peugeot.
Комментарии
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Комментарии пользователей
Милана17.03.2020 19:26
Симпатичный, чем-то джаз хонду напоминает, да и двигатели как раз для мегаполиса и парковаться удобно. Вот только ценник на пиканты по моему завышен сильно. В 2007 чуть не купили, тогда фабия победила по надежности
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