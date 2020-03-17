Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 марта 2020, 12:16

Обновленная Kia Picanto: первое фото

  • 3912
  • 1
  • 0
Фото: thekoreancarblog.com
Немецкие фотошпионы запечатлели рестайлинговый хэтчбек Kia Picanto где-то в окрестностях Франкфурта во время рекламной съемки. Сам факт фотосессии свидетельствует о том, что премьера новинки не за горами.
Ранее мы писали
Субкомпакты в России так и не смогли прижиться. Вроде, и цена у них вкусная, и оснащение не самое плохое, ...
Читать далее
Продажи Kia Picanto третьего поколения стартовали в Европе в 2017 году. В соответствии с традицией, компания планирует выпустить обновленный автомобиль в середине жизненного цикла. Премьера новинки ожидается во второй половине 2020 года. Первые снимки рестайлингового хэтчбека удалось сделать во время официальной рекламной фотосессии. Об этом свидетельствуют номерные знаки, которыми Kia обычно снабжает автомобили во время рекламных съемок.

Официальной информации об обновленном Picanto пока нет. Судя по шпионским фотографиям, хэтчбек получит пересмотренный бампер и фары, «противотуманки» переедут в новые ниши, а колесные диски обзаведутся свежим дизайном. Насколько сильно изменится корма, сказать трудно. Можно предположить, что здесь также появятся иные бамперы и другая графика задних фонарей. Красные акценты свидетельствуют о том, что перед нами «спортивная» версия Picanto GT Line.

В моторной гамме все останется по-прежнему. Сейчас в Европе хэтчбек предлагается с двумя «атмосферниками» объемом 1,0 литр (67 л.с.) и 1,2 литра (84 л.с.), а также с 1,0-литровым турбомотором на 100 сил. Коробки: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». В России Kia Picanto продается только с атмосферными агрегатами. Не исключено, что позже на рынок выведут полностью электрическую версию компактного сити-кара. Это необходимо не столько для соблюдения жестких экологических норм, сколько для полноценной конкуренции с Volkswagen, Renault и Peugeot.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Милана17.03.2020 19:26
5
Симпатичный, чем-то джаз хонду напоминает, да и двигатели как раз для мегаполиса и парковаться удобно. Вот только ценник на пиканты по моему завышен сильно. В 2007 чуть не купили, тогда фабия победила по надежности
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Picanto
Это уже II поколение корейского малолитражного хэтчбека. Автомобильчик заметно преобразился – вид у него отныне мужественный и зрелый. В то же время Kia Picanto стал более незаурядным и игривым, соответствуя молодежному стилю городского и компактного автомобиля. Привлекают внимание крупные фары со светодиодными ...
Auto
хочу купить новую Kia Picanto
Цитата:| Кому: тетямотя Лучше обращайтесь к официальным дилерам, или фирмам, которые позиционируют себя так. А так, такой разброс цен, может говорить о подвохе в том плане, что машины на самом деле нет, но любыми способами пытаются завлечь покупателя, а потом продать совсем другую тачку, подсунув заранее ...
Мария
Малолитражные недорогие автомобили
Шкода Фабия. Новая. Без вариантов.
bab662
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Киа
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа KIA Picanto
Объявления о продаже KIA Picanto
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Обновленная Kia Picanto: первое фото
{{material_123575}}Продажи Kia Picanto третьего поколения стартовали в Европе в 2017 году. В соответствии с традицией, компания планирует выпустить обновленный автомобиль в середине жизненного цикла. Премьера новинки ожидается во второй половине 2020 года. Первые снимки рестайлингового хэтчбека удалось сделать во время официальной рекламной фотосессии. Об этом свидетельствуют номерные знаки, которыми Kia обычно снабжает автомобили во время рекламных съемок.Официальной информации об обновленном Picanto пока нет. Судя по шпионским фотографиям, хэтчбек получит пересмотренный бампер и фары, «противотуманки» переедут в новые ниши, а колесные диски обзаведутся свежим дизайном. Насколько сильно изменится корма, сказать трудно. Можно предположить, что здесь также появятся иные бамперы и другая графика задних фонарей. Красные акценты свидетельствуют о том, что перед нами «спортивная» версия Picanto GT Line.В моторной гамме все останется по-прежнему. Сейчас в Европе хэтчбек предлагается с двумя «атмосферниками» объемом 1,0 литр (67 л.с.) и 1,2 литра (84 л.с.), а также с 1,0-литровым турбомотором на 100 сил. Коробки: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». В России Kia Picanto продается только с атмосферными агрегатами. Не исключено, что позже на рынок выведут полностью электрическую версию компактного сити-кара. Это необходимо не столько для соблюдения жестких экологических норм, сколько для полноценной конкуренции с Volkswagen, Renault и Peugeot.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Белгород Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться