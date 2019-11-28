28 ноября 2019, 09:37
Обновленная Lada 4x4 получит подушки безопасности
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На АвтоВАЗе стартовала серийная сборка рестайлинговых внедорожников Lada 4x4. Все автомобили уже сейчас оснащаются одной боковой подушкой безопасности водителя. Фронтальные подушки появятся в течение ближайших двух месяцев.
Фото: Лада.Онлайн
ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Выпускается с 1977 г.
Новый от 503 900 до 766 900 Р
Отзывов: 12
Рестайлинговая Lada 4x4 получит боковые зеркала с электроприводом. Но самая главная новость – внедорожник наконец-то обзаведется подушками безопасности. Пока автомобили оснащаются только одной боковой подушкой безопасности водителя. Она встроена в новое сидение, которое производит тольяттинская компания «Лада-Пласт». Кресла эргономичные, с хорошей набивкой, боковой поддержкой и функцией обогрева. Новый руль со встроенной фронтальной подушкой безопасности должен появиться в ближайшие два месяца. Задержка связана с финансовыми трудностями.
Как 110km.ru сообщал ранее, после рестайлинга у Lada 4x4 изменится графика приборной панели и конфигурация центральной консоли, которая обзаведется современным блоком управления климатической установкой. В салоне появится новый центральный тоннель с продольно расположенными подстаканниками, более вместительный бардачок, задний диван с подголовниками, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и формованный потолок, который должен прийти на смену натяжному. Внешние отличия сводятся к новому переднему бамперу с интегрированными «противотуманками» и штатной антенне на крыше.
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