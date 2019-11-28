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28 ноября 2019, 09:37

Обновленная Lada 4x4 получит подушки безопасности

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На АвтоВАЗе стартовала серийная сборка рестайлинговых внедорожников Lada 4x4. Все автомобили уже сейчас оснащаются одной боковой подушкой безопасности водителя. Фронтальные подушки появятся в течение ближайших двух месяцев.
Обновленная Lada 4x4 получит подушки безопасности

Фото: Лада.Онлайн

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Выпускается с 1977 г.
Новый от 503 900 до 766 900 Р
Отзывов: 12
Как стало известно порталу «Лада.Онлайн» из источника близкого к АвтоВАЗу, серийная сборка обновленного Lada 4x4 стартовала в Тольятти еще 26 ноября. В сутки с конвейера сходят 165 внедорожников. Прежняя версия модели больше не выпускается. Одновременно в распоряжении редакции появились свежие снимки уже готовых автомобилей, и стали известны некоторые любопытные подробности.

Рестайлинговая Lada 4x4 получит боковые зеркала с электроприводом. Но самая главная новость – внедорожник наконец-то обзаведется подушками безопасности. Пока автомобили оснащаются только одной боковой подушкой безопасности водителя. Она встроена в новое сидение, которое производит тольяттинская компания «Лада-Пласт». Кресла эргономичные, с хорошей набивкой, боковой поддержкой и функцией обогрева. Новый руль со встроенной фронтальной подушкой безопасности должен появиться в ближайшие два месяца. Задержка связана с финансовыми трудностями.

Как 110km.ru сообщал ранее, после рестайлинга у Lada 4x4 изменится графика приборной панели и конфигурация центральной консоли, которая обзаведется современным блоком управления климатической установкой. В салоне появится новый центральный тоннель с продольно расположенными подстаканниками, более вместительный бардачок, задний диван с подголовниками, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и формованный потолок, который должен прийти на смену натяжному. Внешние отличия сводятся к новому переднему бамперу с интегрированными «противотуманками» и штатной антенне на крыше.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Капец. Больше слов нет. Шок (
Илья
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Обновленная Lada 4x4 получит подушки безопасности
{{model_no_show_1473}}Как стало известно порталу «Лада.Онлайн» из источника близкого к АвтоВАЗу, серийная сборка обновленного Lada 4x4 стартовала в Тольятти еще 26 ноября. В сутки с конвейера сходят 165 внедорожников. Прежняя версия модели больше не выпускается. Одновременно в распоряжении редакции появились свежие снимки уже готовых автомобилей, и стали известны некоторые любопытные подробности.Рестайлинговая Lada 4x4 получит боковые зеркала с электроприводом. Но самая главная новость – внедорожник наконец-то обзаведется подушками безопасности. Пока автомобили оснащаются только одной боковой подушкой безопасности водителя. Она встроена в новое сидение, которое производит тольяттинская компания «Лада-Пласт». Кресла эргономичные, с хорошей набивкой, боковой поддержкой и функцией обогрева. Новый руль со встроенной фронтальной подушкой безопасности должен появиться в ближайшие два месяца. Задержка связана с финансовыми трудностями.Как 110km.ru сообщал ранее, после рестайлинга у Lada 4x4 изменится графика приборной панели и конфигурация центральной консоли, которая обзаведется современным блоком управления климатической установкой. В салоне появится новый центральный тоннель с продольно расположенными подстаканниками, более вместительный бардачок, задний диван с подголовниками, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и формованный потолок, который должен прийти на смену натяжному. Внешние отличия сводятся к новому переднему бамперу с интегрированными «противотуманками» и штатной антенне на крыше.
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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