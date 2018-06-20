20 июня 2018, 16:55

Обновленная Lada Granta попала на видео

АвтоВАЗ продолжает тестировать рестайлинговые седаны Lada Granta. Очередной автомобиль, скрытый плотным слоем камуфляжа, попался в объектив камеры неподалеку от штаб-квартиры предприятия.
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ВАЗ (Lada) Granta
Выпускается с 2011 г.
Новый от 409 900 до 633 900 Р
Отзывов: 7
Премьера обновленного семейства Granta, седана и лифтбека, ожидается в августе на Московском автосалоне. Уже известно, что автомобили получат новую решетку радиатора и головную оптику в стиле «икс-фейс», как у Lada Vesta. С той лишь разницей, что у «Гранты» не будет хромированных элементов. На радиаторной решетке появится новый объемный шильдик Lada. Сзади номерной знак переедет с бампера на крышку багажника и расположится сразу под крупными буквами «LADA». 

Об изменениях в салоне известно еще меньше. Предполагается, что они будут существеннее внешних. Обновленная Lada Granta может получить модернизированную панель приборов и систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.

Производство обновленной Granta начнется сразу после премьеры в Москве. Недавно сборку лифтебков перенесли из Ижевска в Тольятти, освободив мощности для дополнительного выпуска Lada Vesta. Одновременно на рынок могут вывести Granta в кузове универсал. Сейчас цены на седаны Granta с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» начинаются от 369 900 рублей.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест Lada Granta Liftback: машина времени
| Кому: AvtoTech Я бы не сказал, что шумно и комфорта мало. Тут недавно сосед прокатил на новенькой только что купленной Гранте - по неровной грунтовке идет лучше чем мой Ниссан Примера! А что касается шума - это вы на восьмерках не ездили, вот там реальный шум, обклеивай их не обклеивай. Конечно с Фольцвагонами ...
ЛЕОНИД
Ноябрь 2015-го: новый антирекорд продаж
Вот тебе, бабушка, и юрьев день. Я знал, что всё плохо, но не думал, что на столько. А вот Lifan меня просто поразил! Вот когда стало очевидно, кто не просиживал штаны весь год. Залог успеха оказался в хорошем качестве и лучшей цене. Понты провалились!
Иван
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Обновленная Lada Granta попала на видео
{{model_3014}}Премьера обновленного семейства Granta, седана и лифтбека, ожидается в августе на Московском автосалоне. Уже известно, что автомобили получат новую решетку радиатора и головную оптику в стиле «икс-фейс», как у Lada Vesta. С той лишь разницей, что у «Гранты» не будет хромированных элементов. На радиаторной решетке появится новый объемный шильдик Lada. Сзади номерной знак переедет с бампера на крышку багажника и расположится сразу под крупными буквами «LADA». Об изменениях в салоне известно еще меньше. Предполагается, что они будут существеннее внешних. Обновленная Lada Granta может получить модернизированную панель приборов и систему дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.Производство обновленной Granta начнется сразу после премьеры в Москве. Недавно сборку лифтебков перенесли из Ижевска в Тольятти, освободив мощности для дополнительного выпуска Lada Vesta. Одновременно на рынок могут вывести Granta в кузове универсал. Сейчас цены на седаны Granta с 87-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» начинаются от 369 900 рублей.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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