Главное на ПМЭФ: новая Lada Niva Legend выходит и меняет рынок

20 мая 2026, 18:11
Обновленная Lada Niva Legend готовится к премьере на ПМЭФ 2026: что изменится
АвтоВАЗ анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на Петербургском экономическом форуме. Модель обещает свежие технические решения и улучшенную эргономику. Почему это событие может повлиять на рынок и какие еще автомобили покажут - разбираемся, что важно знать уже сейчас.
Для российских автолюбителей новость о скорой премьере обновленной Lada Niva Legend на Петербургском международном экономическом форуме - не просто очередное событие в календаре. Это сигнал о том, что отечественный автопром продолжает двигаться вперед, несмотря на все сложности последних лет. Новая версия легендарного внедорожника обещает не только свежий взгляд на привычный дизайн, но и ряд технических и эргономических доработок, которые могут изменить представление о возможностях модели.
АвтоВАЗ уже начал подготовку к участию в ПМЭФ, который пройдет с 3 по 6 июня. Главным экспонатом станет именно обновленная Lada Niva Legend. Детали о новинке пока держатся в секрете, но эксперты уверены: производитель учел пожелания водителей и добавил современные решения, которые давно ждали поклонники марки. В условиях, когда конкуренция на рынке растет, такие шаги могут стать решающими для сохранения лидерства.
Кроме того, на форуме покажут уникальный экспонат - один из первых ВАЗ-2101, выпущенных еще в 1970 году и хранящийся в заводском музее. Это не просто ретро-автомобиль, а часть истории, которая напоминает о корнях бренда и его развитии. Для тех, кто следит за новинками, интерес вызовет и кроссовер Lada Azimut, старт производства которого намечен на третий квартал 2026 года. Модель обещает стать заметным игроком в сегменте городских автомобилей.
В тематической зоне «ВиноГрад» посетители смогут увидеть спортивные автомобили - гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR. Эти машины не только демонстрируют современные технологии, но и подчеркивают 55-летнюю историю участия бренда в автоспорте. На стенде Санкт-Петербурга будет представлена Lada Iskra, название которой отсылает к героической операции по прорыву блокады Ленинграда. Такой подход к экспозиции позволяет не только познакомиться с новыми моделями, но и почувствовать связь времен.
Стоит отметить, что модернизация производства на АвтоВАЗе продолжается. Недавно предприятие завершило очередной этап обновления, что позволяет внедрять новые технологии и повышать качество выпускаемых автомобилей. Подобные перемены уже обсуждаются среди экспертов и автолюбителей, ведь они напрямую влияют на надежность и комфорт будущих моделей.
Интересно, что тенденция к обновлению модельного ряда и расширению производства наблюдается не только у АвтоВАЗа. Например, недавно стало известно о планах Changan по запуску восьми новых моделей и расширению сотрудничества с российскими партнерами - подробнее об этом можно узнать в материале о масштабном обновлении модельного ряда Changan. Это подтверждает: российский рынок становится все более динамичным, а конкуренция между производителями усиливается.
Петербургский форум в этом году обещает стать площадкой, где можно будет не только увидеть новинки, но и оценить, как меняется подход к производству и развитию автомобильной отрасли в России. Для многих водителей это шанс узнать, какие технологии и решения появятся в ближайшем будущем, и сделать выбор в пользу отечественных моделей, которые становятся все более современными и конкурентоспособными.
