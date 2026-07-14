Что получит обновлённая Niva Legend и сколько она будет стоить

14 июля 2026, 14:57
Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel
Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.
Для российских автолюбителей новость о скором выходе обновленной Lada Niva Legend имеет особое значение: на фоне роста цен на внедорожники и сокращения выбора в сегменте доступных моделей, сохранение бюджетной альтернативы с постоянным полным приводом становится редкостью. АвтоВАЗ официально подтвердил, что рестайлинговая версия Niva Legend не превысит по стоимости Niva Travel, сохраняя за собой статус самой доступной полноприводной модели на рынке.
По словам представителя компании Натальи Астафьевой, старт продаж намечен примерно через полтора месяца, а ценовая политика останется прежней: Niva Legend не перейдет в более дорогую категорию. Это решение особенно актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник для сложных дорожных условий, но не готов переплачивать за дополнительные опции или более современный дизайн.
Рестайлинг модели был впервые представлен на ПМЭФ-2026, где стало известно о ключевых изменениях: впервые в истории Niva Legend кузов получит двухстороннюю оцинковку, что должно повысить коррозионную стойкость и увеличить срок службы автомобиля. Кроме того, внедорожник оснастят новым 1,8-литровым двигателем, водительской подушкой безопасности и улучшенной эргономикой салона. Серийное производство стартует 20 июля, что подтверждает серьезность намерений АвтоВАЗа обновить модельный ряд без потери доступности.
Интересно, что на фоне появления новых моделей и технологий на российском рынке, как это происходит с кроссоверами Changan, о которых недавно рассказывали в материале о запуске Nevo Q06 с гибридными и электрическими версиями, решение АвтоВАЗа сохранить классическую схему полного привода и простую конструкцию выглядит осознанным шагом навстречу массовому потребителю.
Стоит добавить, что Lada Niva Legend традиционно пользуется спросом у жителей регионов, где проходимость и ремонтопригодность важнее модных опций. По имеющимся данным, обновленная версия сохранит простую архитектуру трансмиссии, что позволит владельцам обслуживать автомобиль без лишних затрат. Важно и то, что двухсторонняя оцинковка кузова - редкость для бюджетных моделей, а новый мотор может улучшить динамику и снизить расход топлива. Таким образом, новинка способна укрепить позиции АвтоВАЗа в сегменте недорогих внедорожников и привлечь внимание тех, кто ищет практичный автомобиль для российских дорог.
Похожие материалы Лада
-
14.07.2026, 15:08
Lada Niva Legend останется на конвейере: производство зависит от спроса
Lada Niva Legend не собирается уходить с рынка: АвтоВАЗ готов выпускать внедорожник столько, сколько его будут выбирать россияне. Как меняется стратегия бренда, что это значит для автолюбителей и почему модель остается востребованной - объяснил специалист. Мало кто знает, что за почти полвека Niva стала рекордсменом по экспорту среди отечественных авто.Читать далее
-
14.07.2026, 14:46
Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды
Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
14.07.2026, 14:13
Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции
АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.Читать далее
-
14.07.2026, 12:14
Lada Niva Legend обновляется: что изменится в цене и технической части
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, и многие ждут перемен в ценовой политике. Однако, по информации производителя, внедорожник сохранит статус самого доступного в своем сегменте. Какие изменения ждут модель, что убрали и что добавили - объясняем, почему это важно для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
01.07.2026, 20:16
LADA Niva Legend готовится к обновлению: новые детали и светодиодные фары в 2027
В 2027 году LADA Niva Legend может получить очередное обновление, включающее современные светодиодные фары и доработки экстерьера. Это событие важно для автолюбителей, следящих за развитием отечественных внедорожников, ведь изменения затронут не только внешний вид, но и функциональность модели.Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
16.06.2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.Читать далее
-
11.06.2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.Читать далее
-
09.06.2026, 16:16
Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: представлен внедорожник Lada Niva Sport Turbo с турбомотором на 280 л.с. и уникальными настройками для ралли-рейдов. Почему эта премьера важна именно сейчас, кто сядет за руль и чем отличается от обычной Niva - разбираемся, что ждет российский автоспорт в ближайшие годы.Читать далее
-
05.06.2026, 15:26
Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel
Рынок подержанных внедорожников предлагает интересные альтернативы новой Lada Niva Travel. Эксперт разобрал три модели, которые часто остаются в тени, и объяснил, почему сейчас стоит рассмотреть их покупку.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
14.07.2026, 15:08
Lada Niva Legend останется на конвейере: производство зависит от спроса
Lada Niva Legend не собирается уходить с рынка: АвтоВАЗ готов выпускать внедорожник столько, сколько его будут выбирать россияне. Как меняется стратегия бренда, что это значит для автолюбителей и почему модель остается востребованной - объяснил специалист. Мало кто знает, что за почти полвека Niva стала рекордсменом по экспорту среди отечественных авто.Читать далее
-
14.07.2026, 14:46
Lada Niva Legend ускорилась: обновленная версия стала быстрее на 2 секунды
Обновленная Lada Niva Legend теперь разгоняется до 100 км/ч за 15 секунд - это на 2 секунды быстрее прежней версии. Мало кто знает, что внедорожник получил новый двигатель и сохранил доступную цену. Какие еще изменения ждут покупателей и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
14.07.2026, 14:13
Lada Niva Legend: новая технология оцинковки кузова и свежие изменения в конструкции
АвтоВАЗ внедряет двухстороннюю оцинковку кузова на Lada Niva Legend - впервые за всю историю модели. Какие детали подвергнутся обработке, что изменится для владельцев и почему это решение может стать важным для рынка - разбираемся, что стоит за этим шагом. Мало кто знает, какие еще новшества ждут обновленный внедорожник.Читать далее
-
14.07.2026, 12:14
Lada Niva Legend обновляется: что изменится в цене и технической части
АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, и многие ждут перемен в ценовой политике. Однако, по информации производителя, внедорожник сохранит статус самого доступного в своем сегменте. Какие изменения ждут модель, что убрали и что добавили - объясняем, почему это важно для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
01.07.2026, 20:16
LADA Niva Legend готовится к обновлению: новые детали и светодиодные фары в 2027
В 2027 году LADA Niva Legend может получить очередное обновление, включающее современные светодиодные фары и доработки экстерьера. Это событие важно для автолюбителей, следящих за развитием отечественных внедорожников, ведь изменения затронут не только внешний вид, но и функциональность модели.Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
16.06.2026, 16:02
Рынок полноприводных авто в 2026: новые лидеры, ключевые особенности и советы экспертов
Полноприводные автомобили в 2026 году становятся все более востребованными в России из-за сложных погодных условий и состояния дорог. В материале - свежий рейтинг моделей, их сильные стороны и рекомендации по эксплуатации от специалистов.Читать далее
-
11.06.2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.Читать далее
-
09.06.2026, 16:16
Lada Niva Sport Turbo: 280 л.с., турбомотор и новый взгляд на ралли-рейды
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: представлен внедорожник Lada Niva Sport Turbo с турбомотором на 280 л.с. и уникальными настройками для ралли-рейдов. Почему эта премьера важна именно сейчас, кто сядет за руль и чем отличается от обычной Niva - разбираемся, что ждет российский автоспорт в ближайшие годы.Читать далее
-
05.06.2026, 15:26
Три внедорожника до 1,8 млн: что выбрать вместо новой Lada Niva Travel
Рынок подержанных внедорожников предлагает интересные альтернативы новой Lada Niva Travel. Эксперт разобрал три модели, которые часто остаются в тени, и объяснил, почему сейчас стоит рассмотреть их покупку.Читать далее