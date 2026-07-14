Что получит обновлённая Niva Legend и сколько она будет стоить

Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок по цене ниже Niva Travel

АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.

АвтоВАЗ готовит к запуску обновленную Lada Niva Legend, которая, по заверениям компании, останется самым доступным внедорожником с постоянным полным приводом в России. Модель получит ряд технических новшеств, но не подорожает до уровня Niva Travel. Что изменится в комплектациях и почему это важно для рынка - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о скором выходе обновленной Lada Niva Legend имеет особое значение: на фоне роста цен на внедорожники и сокращения выбора в сегменте доступных моделей, сохранение бюджетной альтернативы с постоянным полным приводом становится редкостью. АвтоВАЗ официально подтвердил, что рестайлинговая версия Niva Legend не превысит по стоимости Niva Travel, сохраняя за собой статус самой доступной полноприводной модели на рынке.

По словам представителя компании Натальи Астафьевой, старт продаж намечен примерно через полтора месяца, а ценовая политика останется прежней: Niva Legend не перейдет в более дорогую категорию. Это решение особенно актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник для сложных дорожных условий, но не готов переплачивать за дополнительные опции или более современный дизайн.

Рестайлинг модели был впервые представлен на ПМЭФ-2026, где стало известно о ключевых изменениях: впервые в истории Niva Legend кузов получит двухстороннюю оцинковку, что должно повысить коррозионную стойкость и увеличить срок службы автомобиля. Кроме того, внедорожник оснастят новым 1,8-литровым двигателем, водительской подушкой безопасности и улучшенной эргономикой салона. Серийное производство стартует 20 июля, что подтверждает серьезность намерений АвтоВАЗа обновить модельный ряд без потери доступности.

Интересно, что на фоне появления новых моделей и технологий на российском рынке, как это происходит с кроссоверами Changan, о которых недавно рассказывали в материале о запуске Nevo Q06 с гибридными и электрическими версиями, решение АвтоВАЗа сохранить классическую схему полного привода и простую конструкцию выглядит осознанным шагом навстречу массовому потребителю.

Стоит добавить, что Lada Niva Legend традиционно пользуется спросом у жителей регионов, где проходимость и ремонтопригодность важнее модных опций. По имеющимся данным, обновленная версия сохранит простую архитектуру трансмиссии, что позволит владельцам обслуживать автомобиль без лишних затрат. Важно и то, что двухсторонняя оцинковка кузова - редкость для бюджетных моделей, а новый мотор может улучшить динамику и снизить расход топлива. Таким образом, новинка способна укрепить позиции АвтоВАЗа в сегменте недорогих внедорожников и привлечь внимание тех, кто ищет практичный автомобиль для российских дорог.