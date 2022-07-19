Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
Если раньше АвтоВАЗ патентовал отдельные элементы салона рестайлинговой Lada Vesta, то сейчас у нас есть возможность оценить, как будет выглядеть интерьер целиком. Передняя панель имеет горизонтальную архитектуру с вертикальными дефлекторами вентиляции и горизонтальной декоративной серебристой планкой, а также серебристой окантовкой дефлекторов и приборной панели.
В базовом автомобиле нет даже аудиосистемы. На среднем уровне появляется небольшой экран медиасистемы, а в топовой версии – внушительный вертикально ориентированный планшет. Ожидается, что серийная сборка рестайлинговой «Весты» стартует не раньше 2023 года.
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01.07.2022, 08:03
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Курс рубля стабилизировался, и цены на новые автомобили перестали расти каждый месяц. На рынке еще остаются автомобили, которые можно приобрести за миллион рублей.Читать далее
-
24.06.2022, 12:26
Новую Lada Vesta в этом году можно не ждать: что будет с заводом в Ижевске?
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что возобновить сборку обновлённой Lada Vesta в Ижевске получится не ранее 2023 года. Пока предприятие простаивает, руководство ищет возможность трудоустроить персонал.Читать далее
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17.06.2022, 07:48
Чиновников предложили пересадить на автомобили Lada: что сказали губернаторы?
Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложили пересадить чиновников на автомобили Lada для увеличения внутреннего спроса и интереса к российским автомобилям со стороны государства. АвтоВАЗ сразу же выразил готовность обеспечить чиновников машинами. Губернаторы высказывались более осторожно.Читать далее
-
16.06.2022, 12:58
ТОП-3 российских автомобиля, которые через три года стоят дороже, чем новые
На российском авторынке сложилась уникальная ситуация, когда машины, купленные три года назад, оказались выгодным вложением средств. Рекордный рост цен в начале 2022 года привел к тому, что подержанную машину сейчас можно продать существенно дороже, чем в свое время за нее заплатили дилеру.Читать далее
-
30.05.2022, 13:31
Новые Lada Vesta NG сфотографировали на автовозе
Журналистам обновленную Lada Vesta NG показали еще в феврале. Но о публичной премьере пока никакой информации нет. Сейчас на автовозе запечатлели целую партию рестайлинговых седанов и универсалов Lada Vesta NG.Читать далее
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