Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона

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Обновленную Lada Vesta показали журналистам накануне начала украинской спецоперации, 22 февраля. В салон тогда заглянуть не дали, официальную премьеру планировали провести в мае, приурочив ее к началу серийного производства. Но из-за санкций пришлось приостановить все конвейеры АвтоВАЗа. Запуск новинки отложили на неопределенный срок. Сейчас отечественный автогигант оформил патентные свидетельства на три варианта салона обновленной «Весты». Они предназначены для разных комплектаций и отличаются декором и оснащением.

Если раньше АвтоВАЗ патентовал отдельные элементы салона рестайлинговой Lada Vesta, то сейчас у нас есть возможность оценить, как будет выглядеть интерьер целиком. Передняя панель имеет горизонтальную архитектуру с вертикальными дефлекторами вентиляции и горизонтальной декоративной серебристой планкой, а также серебристой окантовкой дефлекторов и приборной панели.

В базовом автомобиле нет даже аудиосистемы. На среднем уровне появляется небольшой экран медиасистемы, а в топовой версии – внушительный вертикально ориентированный планшет. Ожидается, что серийная сборка рестайлинговой «Весты» стартует не раньше 2023 года.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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