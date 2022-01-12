Обновленная Lada Vesta: первое официальное видео
Новая Lada Vesta должна встать на конвейер в марте 2022 года, а в продажу поступит ближе к лету. Согласно инсайдерской информации, в топовых комплектациях автомобиль будет оснащаться полностью светодиодной оптикой, особой радиаторной решеткой с ячеистой структурой, датчиками парковки, света и дождя, камерой заднего вида, USB-портами, вертикальным планшетом медиасистемы, подогревом лобового стекла, всех сидений и рулевого колеса, электрозеркалами с функцией складывания, бесключевым доступом и системой автозапуска двигателя.
В моторной гамме изменений не предвидится. Здесь останется хорошо знакомый российским автолюбителям 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 либо 113 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» или с вариатором Jatco.
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 720 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 025 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 080 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 370 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 330 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 210 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
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