Обновленная Lada Vesta: первые фото салона
На фотографиях, выложенных в паблике Русский автомобиль, изображена топовая версия Lada Vesta. Об этом свидетельствует вставка оранжевого пластика на передней панели. Такие машины получат большой портретно ориентированный тачскрин медиасистемы и виртуальную приборную панель. Глянцевый пластик, обрамляющий приборку, по традиции ставят только на тестовые образцы. В серию автомобили пойдут машины с тисненым пластиком.
Кроме того, Lada Vesta FL получит полностью другую формовку передней панели и качественно новую центральную консоль c модернизированными дефлекторами вентиляции. На них АвтоВАЗ уже оформил патент. Изменится блок климат-контроля – на крутилках появятся встроенные мини-экраны с пиктограммами и показателями температуры. Аналогичное решение уже знакомо по Renault Arkana и новому Duster.
Внешне обновленная Lada Vesta будет отличаться иным оформлением передней части и кормы, новой оптикой, которая в топе станет светодиодной. Производство новинки начнется не ранее 2022 года.
- 549 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
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- 469 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 850 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
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- 1 048 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
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