Обновленная Lada Vesta: первые технические подробности
Фото: Росстандарт
Фото: Росстандарт
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Седан прибавил в длину 30 мм до 4 440 мм, ширина и высота не изменятся. Колесная база составляет 2 635 мм. У универсала Vesta FL SW длина и ширина такие же, как у седана, но высота подрастет до 1 500 мм по кузову (+3 мм). Cross-версия седана станет длиннее на 21 мм до 4 445 мм. Вседорожный универсал станет чуть ниже предшественника – 1 522 мм по кузову (-4 мм). Остальные габариты совпадают.
Моторы останутся прежние. Бензиновые «вазовские» двигатели объемом 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.) смогут работать в паре с 5-ступенчатой «механикой». Бензиновый 1,6-литровый агрегат Renault-Nissan мощностью 113 л.с. будет сочетаться с бесступенчатым вариатором Jatco.
Судя по схематичным изображениям Lada Vesta FL в ОТТС, внешне новинка будет отличаться иными бамперами, выштамповкой багажной двери, конфигурацией оптики и новой антенной в виде акульего плавника. Cross-версии получат особую радиаторную решетку с ячеистой структурой вместо горизонтальных ламелей, более крупные воздухозаборники и обвес из неокрашенного пластика.
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